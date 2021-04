VIDEO F1, GP Imola 2021: highlights della gara. Verstappen trionfa nella roulette del Santerno, Hamilton 2° e Leclerc 4°

Una gara decisamente convulsa a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha ottenuto la vittoria n.11 in carriera a precedere la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Hanno concluso in quarta e quinta posizione le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz.

L’arrivo della pioggia ha scombinato i piani di tutti e già dall’errore di Leclerc nel giro di ricognizione si è capito che si sarebbe assistito a una gara dalle palpitanti emozioni. Max l’ha conquistata con classe, prendendosi la vetta con una partenza molto aggressiva, mentre Hamilton l’ha persa con un suo grave errore nelle fasi concitate.

Un incidente che, solo per la bandiera rossa causata dall’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell, l’ha tenuto in gioco per le posizioni che contano e consentendogli la rimonta valsa il secondo posto nella ripartenza dopo la sospensione.

Un vero peccato per la Rossa che con Leclerc aveva il secondo posto in mano, ma poi la red flag gli è costata cara anche per una scelta d’assetto più carica, adatta alle condizioni da bagnato.

Di seguito gli higlights della gara a Imola:

VIDEO HIGHLIGHTS GP IMOLA 2021





Foto: LaPresse