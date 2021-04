Carlos Sainz scatterà dall’undicesima posizione nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo il poco feeling col tracciato e ha faticato al volante della sua Ferrari, non riuscendo a superare il taglio e ad accedere al Q2. Il figlio d’arte sarà chiamato a una difficile rimonta dalla sesta fila.

Carlos Sainz ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente non ho fatto un bel giro, ho sbagliato in alcune curve e non ho messo insieme un bel giro. So dove devo migliorare e dove posso essere veloce, ma devo farlo in tutto il giro. Questo circuito richiede confidenza e mi sono mancati dei giri per capire bene la macchina e il bilanciamento su un circuito così impegnativo“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Carlos Sainz.

VIDEO DICHIARAZIONI CARLOS SAINZ QUALIFICHE GP IMOLA

Foto: Lapresse