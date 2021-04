Vela, l’Italia soffre nel day-3 a Vilamoura. Pass olimpico nell’ILCA 7 sempre più lontano

Terza giornata di gara decisamente negativa per l’Italia a Vilamoura (in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Quello che fino a ieri era il migliore dei nostro, Giovanni Coccoluto, è scivolato indietro a causa di due brutte regate dove ha raccolto soltanto un 38° e un 23° posto, scivolando così in 33ma piazza nella generale con 75 punti.

Tra le nazioni a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo, occupano le prime due posizioni virtuali Spagna e Olanda. Gli iberici grazie a Joel Rodriguez Perez (2-9 oggi) salgono in ottava posizione nella generale con 27 punti. Leggermente più indietro il neerlandese Duko Bos (8-13 oggi) attualmente in 13ma piazza con 39 punti. Brusca frenata per il Belgio scivolata in 23ma posizione con Wannes van Laer (56 punti).

Tornando al discorso Italia, il migliore, dopo le regate di oggi, è Alessio Spadoni che ha ottenuto un 6° e un 7° posto oggi che gli consentono di risalire fino al 22mo posto con 56 punti. Al momento sono 17 le lunghezze da recuperare per provare a staccare il pass olimpico. Giornata positiva anche per Nicolò Villa (24-5nella flotta blu), che risale fino al 35° nella generale con 77 punti, mentre Gianmarco Planchestainer si conferma nella top50 (46ma piazza) con 108 punti totali.

Dimitri Peroni (19-30 nella blu) è 55° con 127 punti, Matteo Paulon 67° con 159 punti, Giacomo Musone 68° nella generale con 161 punti, mentre tutti gli altri azzurri sono oltre la 75ma posizione e quindi tagliati fuori dai giochi in chiave pass.

