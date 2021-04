Trento-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-4 semifinale playoff volley

Oggi mercoledì 7 aprile (ore 20.30) si gioca Trento-Civitanova, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La Lube conduce la serie per 2-1 e si trova dunque a una sola vittoria dalla qualificazione alla Finale Scudetto contro Perugia. I cucinieri, dopo aver perso gara-1 in gara, si sono ampiamente riscattati nelle due successive partite e hanno ribaltato il punteggio. Gli uomini del CT Chicco Blengini cercheranno di espugnare la tana nemica e di chiudere i conti, i dolomitici inseguono il successo per rinviare tutto alla gara-5 di domenica 11 aprile.

Trento, qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro Michieletto. Civitanova, seconda in regular season e fuori dai giochi in Europa, avrà bisogno dei migliori Osmany Juantorena, Kamil Rychlicki e Yoandy Leal, oltre che del dinamitardo centrale Robertlandy Simon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Civitanova, gara-4 della semifinale scudetto dei Playoff di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-CIVITANOVA, GARA-4 SEMIFINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 7 APRILE:

20.30 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Roberto Bartomeoli