Trampolino elastico, Europei 2021: Italia, storica finale con la squadra! Cannone, Aloi e Patisso Colonna avanzano

Risultato storico per l’Italia agli Europei 2021 di trampolino elastico, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La squadra maschile ha infatti conquistato l’accesso alla finale della rassegna continentale con il quinto punteggio complessivo: Flavio Cannone (107.575), Dario Aloi (104.485), Samuele Patisso Colonna (103.735) e Marco Lavino (94.330) si sono davvero superati, accodandosi a super potenze come Bielorussia, Russia, Francia e Portogallo.

Ben tre azzurri accedono alla semifinale aperta ai migliori 24 individualisti (massimo tre per Nazione), unica gara inserita nel programma olimpico per quanto concerne questo sport: l’eterno Flavio Cannone (classe 1981) è 17mo (105.575), Dario Aloi (classe 1989) è 23mo (104.485), Samuele Patisso Colonna (classe 2003) è 25mo (103.735). Avanza in semifinale anche Isabella Murgo, 19ma a quota 93.770.

Foto: Federginnastica