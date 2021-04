Golf, Bradley e Burns in testa con margine al Valspar Championship 2021. Tagliato Mickelson

Il secondo giro del Valspar Championship 2021 si è appena concluso con due atleti insieme da soli al comando. Si tratta degli americani Keegan Bradley e Sam Burns, entrambi capaci di raggiungere quota -12 nei due round al Copperhead Course dell’Innisbrook Resort and Golf Club (Florida) e scavare così un solco importante sul resto del field, avvantaggiandosi nettamente nella corsa verso il trofeo di domenica.

Bradley, leader dopo il giovedì, ha continuato a spingere sull’acceleratore anche oggi, riuscendo a portare a termine un ottimo giro da 66 colpi impreziosito da un superlativo eagle al corto par 4 della nona buca. Nonostante ciò, egli si è visto rimontare ben tre lunghezze da Burns, oggi infuocato e capace di piazzare ben otto birdie senza commettere alcun errore.

Non è stato possibile per nessun altro mantenere questo ritmo, e infatti il terzetto di americani che occupa la terza posizione condivisa si è fermato sul -8 e dovrà cercare di accorciare il distacco nel moving day di domani. Lucas Glover è stato il migliore dei tre oggi con un giro in -6, andando a riprendere Charlie Hoffmann (-5 di giornata) e Max Homa (-3). Seguono a -7 cinque giocatori che chiudono la top-10: il coreano Sungjae Im, l’inglese Tom Lewis, il sudafricano Charl Schwartzel e gli americani Hank Lebioda e Zach Johnson.

Passano il taglio anche i primi due giocatori dell’ordine di merito mondiale, anche se attardati rispetto ai primi posti. Dustin Johnson ha reagito alla giornataccia del giovedì con un buon 68 che gli ha permesso di salire in 33esima posizione con il -3 per il torneo, mentre Justin Thomas non è andato oltre il par del campo ed è restato sul -2 in 41esima piazza. Mancherà il weekend invece purtroppo Phil Mickelson, rimasto fuori dalle prime 70 posizioni per un solo colpo, dopo aver commesso due bogey nelle sue ultime tre buche di un giro sin lì più che positivo e chiuso in 69.

