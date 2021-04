Tokyo 2020: nuove restrizioni per il Covid. E il 72% dei giapponesi non vuole le Olimpiadi

Siamo alle solite. L’ennesimo sondaggio (su un campione per altro basso, come sempre) non fa cambiare idea al popolo giapponese: il 72% vuole che le Olimpiadi del 2021 vengano riprogrammate ancora o addirittura cancellate, secondo un sondaggio condotto da Kyodo News. La cancellazione è poco probabile, ma non da escludere completamente. Un altro rinvio, invece, il CIO ha parlato chiaro in questo senso, non è previsto: o si fanno nel 2021 o saltano per sempre.

La staffetta della Torcia Olimpica, lanciata nella Prefettura nord-orientale di Fukushima, è stata annullata questa settimana sulle strade pubbliche nella prefettura occidentale di Osaka a causa della rapida diffusione di nuove varianti del Coronavirus.

Il Governo del primo ministro Yoshihide Suga ha esteso poi un semi-stato di emergenza nelle principali città di Tokyo, Kyoto e nelle prefetture di Okinawa, poiché le regioni hanno subito un numero crescente di casi legati al Covid-19. Il Governo ha adottato la misura pure nelle prefetture di Osaka, Myagi e Hiyogo.

FOTO: La Presse