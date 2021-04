Si è conclusa a Città del Guatemala la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l’arco outdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Assente la Nazionale Italiana, che ha scelto di prendere parte solamente alle trasferte europee in questa fase della stagione olimpica e che quindi sarà protagonista nella seconda tappa di Coppa del Mondo in programma a Losanna dal 17 al 23 maggio. In Guatemala non erano presenti anche i fuoriclasse della squadra sud coreana, che ha annunciato un paio di giorni fa i 6 convocati per l’Olimpiade: Kim Woojin, Oh Jin Hyek e Kim Je Deok in campo maschile e Kang Chae Young, Jang Minhee e An San tra le donne.

Doppia vittoria indiana nelle competizioni individuali, con Atanu Das che ha battuto 6-4 in finale lo spagnolo Daniel Castro e con Deepika Kumari capace di sconfiggere allo shoot-off l’americana Mackenzie Brown. Completano i podi due atleti messicani: Angel Alvarado (6-2 sull’olandese Steve Wijler nella finalina) e Alejandra Valencia (6-4 alla rumena Madalina Amaistroaie).

Per quanto riguarda le gare a squadre, il terzetto spagnolo ha avuto la meglio nella competizione maschile regolando per 6-2 gli Stati Uniti nella finalissima, mentre al femminile il successo è andato all’India dopo aver sconfitto per 5-4 il Messico nell’atto conclusivo. Selezione messicana che si è comunque rifatta nella gara a coppie miste, portando a casa un primo posto di rilievo davanti alla Germania (6-2 in finale).

