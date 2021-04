Non lo vedremo in campo prima della settimana successiva a quella degli Internazionali d’Italia, ma il nome di Roger Federer continua ad aleggiare, quasi come un fantasma, sul circuito ATP. Lo svizzero ha giocato due sole partite quest’anno, a Doha, vincendo con il britannico Daniel Evans e perdendo, con match point a favore, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili.

A parlare della sua condizione è Severin Luthi, storico capitano svizzero di Coppa Davis e tra le persone più vicine al 20 volte vincitore Slam da tempo immemorabile. Alla SRF, la tv di Stato svizzera di lingua tedesca, Luthi ha dichiarato: “Per quanto riguarda la forma fisica, Roger è ancora un po’ indietro. Ha ancora alcuni deficit e su questo dobbiamo concentrarci. L’allenamento in campo è abbastanza intenso e di buona qualità, ma non lo produce con la frequenza che sarebbe necessaria nel periodo vicino a un torneo“.

Federer, va ricordato, viaggia verso i 40 anni e ha più volte riaffermato come i suoi obiettivi siano legati a Wimbledon e alle Olimpiadi, anche se sarà presente nella stagione su terra rossa a Ginevra (che si giocherà a porte chiuse) e Roland Garros.

Luthi ha anche parlato di cosa significa essere accanto a Federer: “Roger è una persona che sa ascoltare. […] Vedo la figura dell’allenatore come un consigliere, perché alla fine della giornata è lui che decide cosa fare in campo. In panchina cerco di trasmettere calma. Ti restituisce moltissimo, è un privilegio poter stare insieme a lui“.

