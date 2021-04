“Jannik Sinner entrerà nella top10 già quest’anno”. Parole e musica di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, uno che di campioni se ne intende e che, a quanto pare, è pronto per l’investitura ufficiale anche per l’altoatesino, che nella serata odierna sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per la finale del Masters 1000 di Miami.

Un appuntamento con la storia per il nostro giovane alfiere che, secondo Pietrangeli, è solamente all’inizio di una gloriosa carriera: “Jannik Sinner entro la fine dell’anno entrerà nei primi dieci del ranking – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – Contro Bautista-Agut ha tirato dei colpi straordinari al momento giusto. Con un po’ meno coraggio e bravura partite così si perdono”.

Il due volte vincitore del Roland Garros prosegue nella sua analisi sul talento nativo di San Candido: “Ha questa incoscienza dettata dalla sua giovane età che lo aiuta. Conterà poco il fatto di giocare in finale contro il suo compagno di doppio. Sinner dovrebbe giocare in doppio sempre, gli verrebbe così maggiormente l’abitudine di andare sotto rete. Ha tutta la vita davanti a sè e diventerà ancora più forte”.

Parole che fanno il pari a quelle di Roberto Bautista-Agut dopo il ko nella semifinale contro l’italiano: “Sono sicuro che lo aspetta un ottimo futuro, ha tutto. Si muove benissimo, buon servizio, resiste da fondo campo e soprattutto mentalmente è spettacolare. Continua a migliorare ogni giorno. Ha tante armi e credo che d’ora in poi sarà un gran concorrente”.

Se una istituzione del tennis di casa nostra utilizza parole simili per descrivere un tennista di appena 19 anni, significa che siamo di fronte ad un protagonista della prossima era di questo sport. Per il momento non ci rimarrà che gustarci la finale di Miami e vedere se Jannik Sinner sarà in grado di festeggiare un Masters 1000 già a questo punto della sua carriera. Per la top10 ci sarà ancora tempo anche se, come ha detto Nicola Pietrangeli, sarà questione di pochi mesi…

Foto: Lapresse