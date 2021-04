Lorenzo Sonego continua nel suo magic moment e, dopo aver vinto l’ATP di Cagliari, si è aggiudicato il match di primo turno del Masters1000 di Montecarlo contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.40 del ranking): 6-3 6-4 lo score in favore del torinese, bravissimo a interpretare i momenti importanti del match con grande concentrazione.

In 1 ora e 43 minuti di gioco è calato il sipario e con questo risultato il prossimo avversario sarà Alexander Zverev (testa di serie n.5 del torneo).Un risultato importante, visto anche lo storico sfavorevole dell’italiano (3-1) contro il magiaro prima di questa sfida. La partita dunque ha confermato soprattutto l’ottima forma fisica del torinese.

“Fisicamente sto bene, sono arrivato ieri e sono riuscito ad allenarmi poco per la pioggia ma comunque mi sento bene ed è questo fondamentale. Qui la terra è è più veloce rispetto a Cagliari, poi oggi si giocava su un campo molto stretto. All’inizio ho fatto un po’ di fatica ad adattarmi, poi col passare del tempo è andata sempre meglio“, le parole di Lorenzo.

L’azzurro ha poi rivelato il comportamento poco corretto, a suo dire, di Fucsovics, reo di averlo accusato ingiustamente di disturbarlo con i suoi versi in accompagnamento ai propri colpi: “Oggi il mio avversario ha iniziato a lamentarsi dalla fine del primo set, diceva che facevo dei versi in ritardo, non so perché, e si lamentava con l’arbitro. Ha cercato di condizionarmi e questo non è piacevole perché io non faccio mai nulla per dare fastidio all’avversario. Sono soddisfatto della prestazione di oggi” (fonte: Sky Sport).

