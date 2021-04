Tennis, i prossimi tornei di Jannik Sinner. Calendario e programma: inizia la stagione sulla terra rossa

Jannik Sinner ha terminato la propria avventura a Miami: una cavalcata entusiasmante che l’ha portato fino alla Finale, persa contro l’amico/rivale Hubert Hurkacz.

Il polacco, attraverso un approccio solido, ha trovato la vittoria, favorito da una versione di Sinner non centrata come in altre circostanze. Non era la giornata dell’altoatesino e l’andamento del match l’ha confermato. Detto questo, alla fine della fiera, Jannik inizia questa nuova settimana da n.23 del mondo e a 19 anni è qualcosa di grandissimo rilievo.

Si guarda quindi al resto della stagione che riserverà al classe 2001 del Bel Paese i tornei sulla terra rossa. L’azzurrino inizierà da Montecarlo: nel torneo del Principato si cimenterà in un nuovo “1000” dall’11 al 18 aprile. Poi giocherà a Barcellona o Belgrado (19 al 25 aprile) per poi giocare nell’ATP 250 di Monaco in Baviera (dal 26 aprile al 2 maggio) prima degli Internazionali d’Italia (9-16 maggio) e il Roland Garros (17 maggio-6 giugno).

Da verificare se, soprattutto, la data dello Slam francese sarà confermata, visto quanto si è detto sul tema in merito per la questione Covid. Il posticipo eventuale non è stato smentito e questa eventualità andrebbe ad alterare non poco i programmi dei tennisti. Non resta che attendere delle novità a riguardo.

