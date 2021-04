Tennis, Carla Suarez Navarro torna ad allenarsi a pieno regime dopo il linfoma di Hodgkin

In un periodo nel quale le buone notizie scarseggiano, per usare un eufemismo, finalmente ne è arrivata una davvero importante: Carla Suarez Navarro, ex numero 6 del ranking WTA, ha annunciato di avere ripreso gli allenamenti in modo sempre più deciso. La tennista spagnola ha comunicato tramite i suoi profili social la notizia, festeggiando la guarigione dal linfoma di Hodgkin, che le era stato riscontrato nel corso della passata estate.

A settembre, infatti, la tennista nativa delle Canarie aveva scoperto di avere contratto questa malattia, ovvero un particolare tumore del sistema linfatico. Carla Suarez Navarro era convinta di essere stata contagiata dal Covid-19 e, invece, la notizia per lei era stata ben peggiore. Con il passare dei mesi, tuttavia, l’iberica ha lottato e sconfitto il linfoma, ed ora è pronta a tornare a pieno regime nel mondo del tennis.

Non è ancora dato a sapersi quando potrà effettivamente tornare nel circuito WTA, appare molto complicato vederla già ai nastri di partenza della stagione su terra rossa, per cui vedremo come proseguirà la sua preparazione (che sta svolgendo a Barcellona) per un rientro graduale in vista dell’estate, come conferma anche TennisWorldItalia.com.

¡Muy animada por estar entrenando de nuevo! Les agradezco de ❤️ todo el cariño que me hacen llegar. ☺️😘 pic.twitter.com/XKm0bL9mtm — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 5, 2021

La sua storia, ovviamente, ha commosso tutto il mondo del tennis e dello sport, spagnolo e non. Nel mese di dicembre aveva scambiato qualche palleggio con la nostra Sara Errani mentre era ancora nel bel mezzo del percorso di chemioterapia e aveva rilasciato alcune parole importanti alla Bbc: “Non voglio essere ricordata in un letto d’ospedale, mi piacerebbe partecipare di nuovo a un grande torneo. Sarebbe un sogno un’Olimpiade per salutare la mia famiglia del tennis e tutti i miei fan…”.

Dopo aver concluso le cure già nel mese di gennaio, Carla Suarez Navarro adesso ha ripreso gli allenamenti e ha spiegato le sue sensazioni sempre per mezzo dei social: “Sono felicissima di allenarmi di nuovo! Vi ringrazio per tutto l’amore che mi avete inviato”. Un incubo che, fortunatamente, si è messa alle spalle nel migliore dei modi. Rivederla in campo a Tokyo 2020 sarebbe la perfetta chiusura del cerchio dopo tanta sofferenza.

Foto: Carla Suarez Navarro | Foto: lev radin / Shutterstock.com