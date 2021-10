Nel tennis mondiale è definitivamente esplosa la stessa di Paula Badosa, con la spagnola che ha conquistato il torneo di Indian Wells, raggiungendo l’ottava posizione della WTA Race, nelle ultime settimane di una stagione che l’ha vista trionfare anche in quel di Belgrado.

Nella giornata odierna la spagnola ha concesso un’intervista ai microfoni di Marca, dove ha parlato di tutto quello che ha provato durante la finale e dei programmi futuri in Billie Jean King Cup, partendo proprio dall’ultimo punto. “In quel momento stavo realizzando di avercela fatta. Mi sono buttato a terra per l’emozione, per quello che è stato il match, per le tre ore, per il titolo… Ma sono ancora sotto choc”.

Una partita in cui Badosa non ha avuto sempre in mano il pallino del gioco e ha anzi rischiato di cedere il passo alla bielorussa Viktoria Azarenka. “Mi sono venuti pensieri negativi, ho temuto di perdere occasione. Pensavo di poter servire per la partita sul 5-4, ma non ho mai smesso di crederci perché stavo giocando una finale“.

La spagnola si sta confermando una tennista di ghiaccio, aggiudicandosi tutte e due le finali conquistate in carriera, avvicinandosi alle Finals di fine anno. “Mi piace giocare le finali. E’ l’ultima partita rimasta in un torneo quindi devi lasciare tutto in campo ed è proprio quello che ho fatto contro Azarenka. Quando ero nei quarti hanno cominciato a dirmi che era molto vicina alle Finals e ora ovviamente è diventato un obiettivo molto chiaro. È un sogno poter giocare il Master perché dimostra che sono tra gli otto migliori giocatori al mondo. Ora aspetterò per verificare di essere già qualificata, poi nel caso farà un altro torneo in Romania“.

Infine un pensiero sulla Billie Jean King Cup, per una Spagna che promette fuoco e fiamme con Badosa e Muguruza, due delle migliori tenniste del panorama mondiale. “Abbiamo un’ottima squadra e speriamo di fare bene a Praga – dice Paula – Stiamo aspettando questo torneo. Abbiamo Garbiñe Muguruza, che è una giocatore tra le prime 10 e ci sono anche io, sto giocando bene, possiamo dare molta gioia al nostro paese. Avere Carla Suarez in squadra è una motivazione. Ho un ottimo rapporto con lei. È sempre stata un’ispirazione e poter condividere quest’ultima settimana di carriera significa molto per tutte noi”.

Foto: LaPresse