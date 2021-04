Tennis: calendario WTA 2021 aggiornato fino agli US Open. Molte le novità

La WTA ha rilasciato la terza tranche del proprio calendario, quella che si dipana fino agli US Open e che presenta anche diverse novità. Una di queste riguarda già uno dei tornei sull’erba storici, a ‘s-Hertogenbosch, cancellato per il 2021 anche in chiave maschile a causa della prevista assenza di pubblico e, in parte, anche considerando lo spostamento del Roland Garros in avanti di una settimana.

Andiamo ora a scoprire le molte novità che sono state introdotte all’interno del calendario dati gli ultimi sviluppi. Confermato, innanzitutto, il passaggio per un anno della licenza cinese di Anning a Belgrado, nella settimana 17-23 maggio. In quella successiva ci sarà Strasburgo, il cui 250 si muove di una settimana dato lo spazio lasciato libero dallo Slam parigino.

Resta in dubbio la disputa dell’evento di Nottingham nella seconda settimana del Roland Garros, con la stagione su erba per il resto invariata rispetto al precedente aggiornamento, se si eccettua la mancata disputa anche di Colonia. Subito dopo i Championships, invece, il torneo di Bucarest, in Romania, si sposta a Budapest, in Ungheria. Nella stessa settimana (12-18 luglio), Praga si sposta sia di stagione (primavera-estate) che di superficie (terra-veloce).

Nella settimana successiva, che poi è anche quella precedente il torneo olimpico, è invece Gdynia a prendere il posto di Washington per giocarsi sulla terra. Si tratta della settimana anche di Palermo. Confermato un nuovo 250 a Cleveland, in Ohio, prima degli US Open, e l’ingresso di diversi 125.

Di seguito il calendario dei WTA 250, 500 e 1000 nelle nuove modifiche (non è incluso il torneo olimpico, di scena tra il 24 luglio e il 1° agosto):

MAGGIO

23-29 250 Strasburgo

30-12 giugno Roland Garros

GIUGNO

7-13 250 Nottingham (in dubbio)

14-20 250 Birmingham, 500 Berlino

21-27 500 Eastbourne, 250 Bad Homburg

28-11 luglio Wimbledon

LUGLIO

12-18 250 Praga, 250 Losanna, 250 Budapest

19-26 250 Palermo, 250 Gdynia

AGOSTO

2-8 500 San Josè

9-15 1000 Montreal

16-22 1000 Cincinnati

23-29 250 Cleveland

30-13 settembre US Open

Foto: LaPresse