Tennis: WTA, a Melbourne un terzo torneo per le tenniste in quarantena ed isolate!

Dal momento che la quarantena dura sta mettendo in difficoltà numerose giocatrici, a causa dei voli con positività al Covid-19 che hanno causato l’applicazione del provvedimento governativo in questione, la WTA ha cercato, e trovato, una soluzione per coloro che si trovano in questa situazione.

In sostanza, la novità più rilevante della settimana che precede gli Australian Open è legata al fatto che ci sarà un terzo torneo WTA 500 con tabellone a 28 giocatrici, riservato esclusivamente a quelle che oggi non sono in grado di allenarsi sul campo non per propria volontà. Questo evento si giocherà da mercoledì 3 febbraio a domenica 7, e verrà fatto il massimo sforzo per permettere alle finaliste di giocare il martedì agli Australian Open (una prassi consolidata di qualsiasi torneo: dare più riposo a chi è arrivato in fondo la settimana precedente).

La WTA, come riporta il telecronista di SuperTennis Luca Fiorino, ha rilasciato un PDF con delle precise scadenze: entro il 26 gennaio le giocatrici devono notificare se non intendono giocare nella settimana precedente lo Slam, mentre il 27 chiudono le entry list dei due tornei. Ci sarà la divisione delle partecipanti nei due 500 a 54 (e non più 48, con la conseguenza che non ci saranno qualificazioni).

In generale, questa è la divisione tra i tre tornei: Melbourne A e Melbourne B vedranno appunto 54 giocatrici (che non hanno avuto problemi di quarantena dura). L’accesso diretto lo avranno in 46 in un caso e in 47 nell’altro; la differenza è data dal numero di lucky loser delle qualificazioni giocate a Dubai che verranno inserite nel tabellone, 3 nel primo e 2 nel secondo. Per il resto, le otto wild card per il tabellone principale verranno equamente divise, e ci sarà spazio anche per un’iscrizione direttamente sul posto (tipicamente chiamata “on site”). Per quanto riguarda Melbourne C, 27 sono gli accessi diretti, con un’iscrizione per una giocatrice di doppio secondo il ranking del singolare aggiornato al 21 dicembre 2020. Se non si dovesse raggiungere il numero sufficiente si ricorrerà ai bye. Il montepremi, infine, sarà identico per tutti e tre i tornei.

