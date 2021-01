Tennis: Calendario WTA 2021, le date e i tornei fino a Wimbledon. Più spazio per Madrid, Roma confermata a maggio

La WTA ha da poco rilasciato una versione del proprio calendario molto più ampia rispetto a quella finora resa nota dall’ATP: si estende, infatti, fino a luglio, o meglio fino al ritorno di Wimbledon, che nel 2020 non si è giocato a causa della pandemia di Covid-19, ma anche sfruttando l’assicurazione che copriva anche questo tipo di causa dello stop.

Subito dopo i tornei già noti fino agli Australian Open (e al 250 di Melbourne contemporaneo alla sua seconda settimana), è stato inserito un altro 500 in Australia, senza specificare il luogo. A marzo, dove Indian Wells non c’è per rinvio a data da destinarsi (si mormora dopo gli US Open), torna la classica accoppiata Doha-Dubai, con l’uno 500 e l’altro 1000 in seguito alla storica, annuale rotazione dei due tornei nelle rispettive categorie già quando si parlava di Premier 5 e Premier. Prima di Miami c’è anche San Pietroburgo (500); parallelamente, vanno in scena tre 250 a Lione, Guadalajara e Monterrey.

Dopo gli States si procede con il ritorno di Charleston e di Stoccarda, prima di Madrid. Il 1000 spagnolo, in particolare, è stato allungato per il torneo femminile, anche se tecnicamente la durata è di 10 giorni, in stile Miami, anche se la settimana è annunciata come “26 aprile”: il 27 partono le qualificazioni, il 29 il tabellone principale, mentre per gli uomini rimarrà tutto immutato rispetto agli usi soliti. Roma mantiene il periodo 10-17 maggio, dopodiché ci saranno tre tornei preparatori al Roland Garros. Da segnalare uno spazio, anche se non completo, lasciato semilibero per coloro che dovessero disputare le Finals e i playoff di Billie Jean King Cup (l’ex Fed Cup), nominalmente mantenuti come del 2020.

Nella stagione su erba torneranno un po’ tutti i classici tornei di questa breve parte del calendario, più due piacevoli novità: Bad Homburg, nell’Assia (Germania centro-occidentale), e soprattutto Berlino, che ritrova un torneo femminile pur su diversa superficie (storicamente si giocava su terra e in primavera, e non su erba e in estate). Poi, i prati di Wimbledon.

CALENDARIO WTA (AUSTRALIAN OPEN-WIMBLEDON)

22-28 febbraio WTA 500 in Australia

1-7 marzo WTA 500 Doha

1-7 marzo WTA 250 Lione

8-14 marzo WTA 1000 Dubai

8-14 marzo WTA 250 Guadalajara

15-21 marzo WTA 500 San Pietroburgo

15-21 marzo WTA 250 Monterrey

22 marzo-4 aprile WTA 1000 Miami

5-11 aprile WTA 500 Charleston

5-11 aprile WTA 500 Bogotà

12-18 aprile Billie Jean King Cup 2020 Finals & Playoff

12-18 aprile WTA 250 Anning

19-25 aprile WTA 500 Stoccarda

19-25 aprile WTA 250 Istanbul

27 aprile-9 maggio WTA 1000 Madrid

10-17 maggio WTA 1000 Roma

17-22 maggio WTA 250 Strasburgo

17-22 maggio WTA 250 Rabat

17-22 maggio WTA 250 Colonia

23 maggio-5 giugno Roland Garros

7-13 giugno WTA 250 Nottingham

7-13 giugno WTA 250 ‘s-Hertogenbosch

14-20 giugno WTA 500 Berlino

14-20 giugno WTA 250 Birmingham

21-27 giugno WTA 500 Eastbourne

21-27 giugno WTA 250 Bad Homburg

28 giugno-10 luglio Wimbledon

