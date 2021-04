WTA Stoccarda 2021, risultati 21 aprile: Petra Kvitova batte Maria Sakkari ed è già ai quarti

Il torneo Porsche Tennis Grand Prix 2021, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di Stoccarda, in Germania, vede oggi disputarsi altri sette incontri, gli ultimi quattro del primo turno ed i primi tre degli ottavi di finale, che termineranno domani con gli altri cinque match. Non ci sono azzurre in questo torneo.

Nei match validi per gli ottavi di finale la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 7, supera in tre partite l’ellenica Maria Sakkari, battuta al termine di una bella sfida con lo score di 6-3 3-6 6-3, mentre l’estone Anett Kontaveit batte la statunitense Sofia Kenin per 7-5 6-4, infine la numero uno del mondo, l’australiana Ashleigh Barty elimina la teutonica Laura Siegemund con il punteggio di 6-0 7-5.

Nelle ultime sfide per il primo turno, invece, la lettone Jelena Ostapenko batte l’elvetica Stefanie Voegele per 6-4 7-5 e domani affronterà agli ottavi la ceca Karolina Pliskova, la quale oggi necessita di tre partite per avere la meglio sulla tedesca Tamara Korpatsch per 7-5 3-6 6-3.

Negli altri incontri dei sedicesimi la teutonica Angelique Kerber regola la georgiana Ekaterine Gorgodze con un duplice 6-2 e domani sfiderà l’ucraina Elina Svitolina, infine il derby ceco premia Marketa Vondrousova, che batte Marie Bouzkova per 6-1 7-6 e domani affronterà la romena Simona Halep.

WTA 500 STOCCARDA – RISULTATI 20 APRILE (SINGOLARE)

Ottavi di finale

Ashleigh Barty batte Laura Siegemund 6-0 7-5

Petra Kvitova batte Maria Sakkari 6-3 3-6 6-3

Anett Kontaveit batte Sofia Kenin 7-5 6-4

Sedicesimi di finale

Jelena Ostapenko batte Stefanie Voegele 6-4 7-5

Karolina Pliskova batte Tamara Korpatsch 7-5 3-6 6-3

Angelique Kerber batte Ekaterine Gorgodze 6-2 6-2

Marketa Vondrousova batte Marie Bouzkova 6-1 7-6

TABELLONE

Jelena Ostapenko contro Karolina Pliskova domani

Elina Svitolina contro Angelique Kerber domani

Aryna Sabalenka contro Anna-Lena Friedsam domani

Belinda Bencic contro Ekaterina Alexandrova domani

Marketa Vondrousova contro Simona Halep domani

Foto: LM-LPS/DPPI/Rob Prange