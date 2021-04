SailGP, Ben Ainslie vinse la prima tappa del 2020. Ma quel risultato è stato annullato

Tutto pronto alle Bermuda per la prima tappa del SailGP 2021-2022, seconda edizione del nuovo circuito velico ideato (tra gli altri) da Russell Coutts. Si tratta di un tour mondiale composto da 8 tappe, con l’ultimo evento in programma a marzo 2022 in quel di San Francisco. Prevista anche una tappa in Italia e per la precisione a Taranto, dal 5 al 6 giugno 2021.

Le imbarcazioni utilizzate sono dei catamarani F50 con foil, per un totale di otto equipaggi stellari ai nastri di partenza della manifestazione. Rispetto alla prima stagione, che si è disputata nel 2019, il numero di barche partecipanti è aumentato da 6 a 8 a testimonianza di una concorrenza sempre più numerosa e agguerrita.

La leggenda inglese sir Ben Ainslie sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi fin dall’evento inaugurale di questo weekend, al timone di Team Gran Bretagna. L’equipaggio britannico è uno dei grandi favoriti per le posizioni di vertice nella tappa inaugurale delle Bermuda e in ottica classifica generale, dopo aver dimostrato un potenziale davvero notevole in occasione dell’unico evento disputato nel 2020 a Sydney.

In quell’occasione Ben Ainslie e compagni si imposero abbastanza nettamente, vincendo quattro regate di qualificazione su cinque e poi sconfiggendo il Team Australia nel match race conclusivo. Il risultato di quella competizione, valevole inizialmente come primo appuntamento della seconda stagione di SailGP, fu però annullato in seguito allo slittamento di un anno del circuito causa Covid-19.

Credit: SailGP Free Editorial Use