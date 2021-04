Tornare a combattere con un vantaggio, ma non per questo sedendosi sugli allori. Gli Europei 2021 di taekwondo chiamano e Vito Dell’Aquila, così come tutta la squadra italiana, vuole rispondere presente.

Il taekwondoka classe 2000, impegnato nella categoria di peso dei -58 kg, ha un grande vantaggio però rispetto al resto del gruppo azzurro: nel suo bagaglio infatti, c’è già il pass per le Olimpiadi di Tokyo. E allora come affrontare la kermesse continentale?

Dev’essere un test “di lusso” nel quale sciogliere braccia e gambe in maniera fondamentale, anche perchè poi di occasioni verso i Giochi è molto probabile che non ve ne siano molte altre.

Per il pugliese sarà fondamentale partire subito con il piede giusto per tentare di percorrere la strada che, in un tabellone di assoluto livello, lo dovrà portare a giocarsi le medaglie.

Le carte in regola, per chi si è preso l’oro negli “Europei G4 Extra” (disputatisi a Bari) in un 2019 che fu straordinario, ci sono. L’importante sarà trovare un taekwondo equilibrato, evoluto e incisivo: un biglietto da visita non troppo nascosto, anzi. Un chiaro messaggio da mandare ai contendenti europei e non solo.

Poter disputare una kermesse del genere senza la pressione del successivo Preolimpico fra un mese deve rappresentare un plus non trascurabile e questo Dell’Aquila lo sa. Ora va tradotto tutto sul tatami, per andare a impreziosire il proprio palmares e lanciarsi verso l’avventura voluta (e sognata) di Tokyo 2021.

FOTO: FITA/Amandine Lauriol