Taekwondo: Park e Wongpattanakit trionfano nella prima giornata delle Olimpiadi

Termina la prima, lunghissima, giornata del programma olimpico di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un day 1 particolarmente amaro per i colori azzurri, complice l’uscita di scena di Vito Dell’Aquila, sconfitto in semifinale dall’azero Gashim Magomedov in un combattimento dove il detentore del titolo olimpico ha rimediato un brutto infortunio (lesione al tendine degli adduttori della coscia sinistra) che lo ha costretto a rinunciare alla finale per il bronzo.

Incredibilmente, in nome di un curioso effetto domino, lo stesso azero è uscito con le ossa rotta dall’ultimo atto vinto dal sudcoreano Taejoon Park, combattente che ha conquistato la prima medaglia d’oro della carriera nella categoria -58 kg imponendosi per 2-0 al termine di una sfida dominata soprattutto nel secondo round dove, dopo aver chiuso per 1-0 il primo parziale, l’asiatico si è fatto prendere la mano colpendo in modo molto forte la gamba sinistra dell’avversario, poi costretto ad alzare bandiera bianca ad un minuto dalla fine con il punteggio di 13-1. Un oro assolutamente meritato, viziato però da un atteggiamento finale eccessivo.

La Francia festeggia poi con Ravet, il quale ha ottenuto il bronzo vincendo semplicemente il ripescaggio con il venezuelano Granado (2-0) approfittando del forfait di Dell’Aquila. Niente da fare invece per l’iberico Vicente Yunta che non è riuscito a superare il tunisino Jendoubi, argento a Tokyo e bronzo in questa edizione dopo aver vinto per 0-2.

Nella categoria -49kg femminile trionfo annunciato per la thailandese già oro a Tokyo 2020 (nonché bronzo a Rio 2016) Panipak Wongpattanakit che, dopo un percorso di altissimo profilo, ha sconfitto in finale per 2-1 (6-3, 2-3, 6-2) la cinese Quing Guo. I bronzi sono invece andati all’iraniana Mobina Nematzadeh, abile a superare la saudita Danya Ali Abutaleb per 2-0 (3-0, 4-2), ed alla croata Lena Stojkovic, la quale ha avuto la meglio su una delle grandi deluse della giornata, la turca Merve Dincel, sconfitta per 0-2 (0-1, 3-5).

Domani, giovedì 8 agosto, si disputeranno le prove per la categoria -68 kg maschile e -57 kg femminile.