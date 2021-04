Hanno preso il via quest’oggi gli Europei 2021 di taekwondo a Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale si è aperta con i primi combattimenti di quattro categorie di peso: 54 kg e 58 kg per gli uomini, 46 kg e 49 kg per le donne.

In casa Italia non sono arrivate buone notizie. Vito Dell’Aquila, uno dei grandi favoriti tra i 58 kg, è stato sconfitto agli ottavi di finale dal britannico Mason Yarrow (testa di serie n.14 del tabellone). Il 20enne pugliese si è arreso sul punteggio di 21-10 a Yarrow ed è quindi stato costretto già a salutare tutti.

E’ chiaro che la sua condizione non fosse massimale per via del pass olimpico già conquistato, seguendo un allenamento come carichi di lavoro in funzione della competizione a Cinque Cerchi. Una situazione complicata anche dal Covid, ma questo lo è un po’ per tutti, tenuto conto che l’ultima manifestazione a cui Dell’Aquila ha preso parte è stato lo Svezia Open di febbraio 2020. Appare evidente che dal n.3 del ranking ci si aspettasse una prestazione ben diversa, ma non si può non tener conto dei fattori citati.

Stessa storia, stesso mare anche per Martina Corelli. L’azzurra, impegnata nella categoria dei 49 kg e testa di serie n.8 del tabellone, era attesa da una sfida impegnativa contro l’azera Patimat Abakarova agli ottavi di finale. Lo score di 12-6 è stato favorevole ad Abakarova, venuta fuori nel secondo e nel terzo round e raccogliendo tanti punti soprattutto con l’esecuzione di pugni.

Un riscontro quindi negativo per la compagine tricolore che si attendeva sicuramente di iniziare in modo diverso questi Europei in terra bulgara.

Foto: FITA