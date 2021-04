Surf, Leonardo Fioravanti e i Mondiali ISA di El Salvador: ci si gioca la chance olimpica per Tokyo

Trovare l’onda giusta e sfruttarla fino in fondo. Gli artisti della tavola sono un po’ questo e in un periodo molto difficile per la pandemia affrontare le acque a cuor leggero non è semplice.

Il Championship Tour del surf ha ripreso il proprio incedere, ripartendo sul finire del 2020 dal Billabong Pipe Masters, tappa alle Hawaii, per poi volgere lo sguardo all’Australia dove sono andati in scena i due appuntamenti del Rip Curl Newcastle Cup e del Rip Curl Narrabeen Classic.

In queste tre uscite Leonardo Fioravanti, rappresentante del Bel Paese in questa pratica così particolare, si è distinto soprattutto nel round delle Hawaii raccogliendo un eccellente quinto posto finale, togliendosi la soddisfazione di eliminare nel proprio percorso uno dei surfisti più forti del momento, il brasiliano Filipe Toledo.

Per Leo, quindi, buoni segnali per un obiettivo molto preciso: le Olimpiadi di Tokyo. Anche gli amanti della tavola, infatti, saranno parte della festa a Cinque Cerchi e pertanto l’ultima chance per partecipare ai Giochi sarà quella di ottenere una top-5 nei Mondiali ISA di El Salvador (29 maggio-6 giugno) in favore di chi non ha già ottenuto il pass precedentemente. Un percorso difficile per il surfista italiano che nella stagione 2019 ha dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla che l’ha costretto a un’operazione e a uno stop di non poco conto.

Da questo punto di vista, i brutti ricordi sono ormai acqua passata e la voglia è quella di giocarsi tutte le proprie carte nella competizione mondiale, gettando il cuore oltre l’ostacolo, anche se chiaramente non sarà affatto semplice.

Credit: @WSL / Miers