Sollevamento pesi, il cinese Xiaojun Lyu supera Nino Pizzolato nel ranking mondiale stagionale dei -81 kg

Due settimane fa Antonino Pizzolato si laureava per la seconda volta di seguito Campione d’Europa di sollevamento pesi nella categoria fino a 81 kg, bissando il titolo di Batumi 2019 e avendo la meglio sul giovanissimo bulgaro Nasar al termine di un duello stellare. A Mosca il 24enne siciliano fu capace di demolire il precedente record personale e italiano, raggiungendo quota 370 kg di totale (contro i 369 di Nasar, che non parteciperà all’Olimpiade) e candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Per quanto visto nel corso del triennio di qualificazione a cinque cerchi, solamente due cinesi hanno dimostrato di poter valere più di 370 kg con buona costanza, ma al massimo uno dei due potrà partecipare alla rassegna olimpica in Giappone. Ieri, in occasione dei Campionati Asiatici di Tashkent (Uzbekistan), è andata in scena proprio una sfida fratricida tra Dayin Li e Xiaojun Lyu con in palio una fetta di pass olimpico per Tokyo.

Grandissimo duello su misure mostruose nella prova di strappo, con entrambi capaci di battere il precedente record del mondo (173 kg). Il 23enne Dayin Li si è aggiudicato l’oro asiatico ed il nuovo primato mondiale di specialità con 175 kg di strappo, precedendo di una lunghezza il connazionale Xiaojun Lyu. Quest’ultimo, campione olimpico a Londra 2012, si è poi imposto nello slancio con 199 kg alzati al primo tentativo.

Decisivo successivamente per il titolo di totale e (probabilmente) per la selezione olimpica un problema fisico alla schiena accusato da Li, costretto a tre prove nulle di slancio a 198 kg che lo hanno messo fuori gara nella classifica assoluta. Lyu, con 373 kg complessivi, mette dunque in ghiaccio il pass olimpico e scavalca Pizzolato di 3 kg in vetta al ranking mondiale delle migliori misure stagionali nei -81 kg.

Buone notizie in chiave azzurra anche nella nottata italiana, con Santo Domingo (Repubblica Dominicana) che ha ospitato la finale dei -81 kg maschili valevole per i Campionati Panamericani. Presenti due avversari di Nino Pizzolato per il podio olimpico: il colombiano Brayan Rodallegas Carvajal ed il dominicano Zacarias Bonnat Michel. Il primo si è imposto come da pronostico eguagliando il proprio record personale di 363 kg (168+195), mentre il secondo si è fermato a 360 kg di totale dopo aver raggiunto anche quota 368 kg nel 2020.

Foto: FIPE