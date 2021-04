Sport in tv oggi (lunedì 26 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Dopo un weekend molto ricco, la nuova settimana comincia quest’oggi con una giornata non particolarmente intensa nel mondo dello sport, anche se non mancheranno alcuni eventi di rilievo soprattutto in serata per quanto riguarda i campionati nazionali di calcio e basket.

Per gli appassionati di tennis ci sarà la possibilità di seguire fin dal mattino i primi turni dei tornei ATP di Estoril e Monaco di Baviera (oggi, lunedì 26 aprile, senza italiani in campo), mentre alle 14.00 scatterà una nuova giornata dei Mondiali di Snooker. Fari puntati in serata su Torino-Napoli e Lazio-Milan, due sfide cruciali in ottica qualificazione alla prossima Champions League di calcio, oltre a gara-1 di semifinale scudetto tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia nel basket femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma lunedì 26 aprile e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (26 APRILE): PROGRAMMA E ORARI

11.00 TENNIS (ATP Monaco di Baviera): Primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now TV

11.30 TENNIS (ATP Estoril): Primo turno – Diretta tv su Super Tennis e live streaming su Super Tennis TV

14.00 SNOOKER (Mondiale): Ottavi di finale – Diretta tv su Eurosport 1 e live streaming su Eurosport Player

18.30 CALCIO (Serie A): Torino-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Serie A e live streaming su Sky Go e Now TV

19.00 BASKET FEMMINILE (Playoff A1): Virtus Bologna-Reyer Venezia – Diretta streaming in chiaro su LBF TV

20.45 CALCIO (Serie A): Lazio-Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A e live streaming su Sky Go e Now TV

21.00 CALCIO (Premier League): Leicester-Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport Uno e live streaming su Sky Go e Now TV

21.00 CALCIO (Liga): Eibar-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse