Sport in tv oggi (giovedì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Anche se il weekend è solamente alle porte, sarà un giovedì 8 aprile ricchissimo di eventi sportivi. Tanto calcio, tennis e basket nella giornata odierna, ma non solo. Per quanto riguarda il calcio ci divideremo tra Europa League, con Ajax-Roma, quindi le Coppe sudamericane nella notte. Il basket proporrà Eurolega e Champions League, mentre il tennis scenderà in campo a Cagliari, Charleston e Bogotà. Non mancherà il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, quindi vedremo i Campionati Europei di sollevamento pesi, senza dimenticare le qualificazioni ad Euro 2022 di futsal e le freccette in serata. Di seguito l’elenco completo degli eventi sportivi di oggi.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (giovedì 8 aprile)

Ore 00.15 CALCIO, Coppa Libertadores – Independiente del Valle – Gremio – diretta su DAZN

Ore 01.00 TENNIS, WTA 500 Charleston – terza giornata – diretta su Supertennis (64 dgt)

Ore 01.30 BASKET, NBA – Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 02.30 CALCIO, Recopa Sudamericana – Defensa y Justicia – Palmeiras – diretta su DAZN

Ore 02.30 CALCIO, Copa Libertadores – Libertad – Atletico Nacional – diretta su DAZN

Ore 03.00 BASKET, NBA – Denver Nuggets – San Antonio Spurs – diretta su Sky Sport NBA (206)

Ore 11.00 TENNIS, ATP 250 Cagliari – quarta giornata – diretta su Supertennis (64 dgt), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204).

Ore 15.30 CICLISMO, Giro dei Paesi Baschi – quarta tappa – diretta su DAZN e Eurosport1 (210)

Ore 16.00 SOLLEVAMENTO PESI, Campionato Europeo da Mosca – diretta su Eurosport2 (211)

Ore 17.00 TENNIS, ATP 250 Cagliari – quarta giornata – diretta su Supertennis (64 dgt)

Ore 18.30 BASKET, Champions LEague – Nymbruk – Zaragoza – diretta su Eurosport Player

Ore 18.30 BASKET, Champions LEague – Sassari – Bamberg – diretta su Eurosport Player

Ore 19.00 TENNIS, WTA 500 Charleston – quarta giornata – diretta su Supertennis (64 dgt)

Ore 19.00 SOLLEVAMENTO PESI, Campionato Europeo da Mosca, Finale 76kg donne – diretta su Eurosport2 (211)

Ore 19.00 BASKET, Euroleague – CSKA Mosca – Lione Villeurbanne – diretta su Eurosport Player

Ore 19.00 BASKET, Euroleague – Zalgiris Kaunas – Panathinaikos – diretta su Eurosport Player

Ore 19.45 BASKET, Euroleague – Fenerbahce – Real Madrid – diretta su Eurosport Player

Ore 20.00 BASKET, Euroleague – Alba Berlino – Stella Rossa – diretta su Eurosport Player

Ore 20.00 FUTSAL, Qualificazioni Euro2022 – Belgio – Italia – diretta su Raisport (227 e 57 dgt)

Ore 20.00 FRECCETTE, Premier League Milton Keynes – quarta serata – diretta su DAZN

Ore 21.00 CALCIO, Europa League – Ajax – Roma – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 21.00 CALCIO, Europa League – Diretta Gol – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 21.00 BASKET, Euroleague – Valencia – Baskonia – diretta su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming e on demand

Foto: Lapresse