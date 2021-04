Sport in tv oggi (domenica 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 4 aprile, saranno di scena diversi sport: il basket con NBA ed Eurolega, il ciclismo con il Giro delle Fiandre, il tennis con la finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, ed i motori con le gare del GP di Doha del Motomondiale.

SPORT IN TV DOMENICA 4 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Indiana Pacers – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

09.50 Ciclismo, Giro delle Fiandre – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

13.00 Sollevamento pesi, Europei – Eurosport 2, Eurosport Player

13.40 Moto3, warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.10 Moto2, warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.40 MotoGP, warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

16.00 Moto3, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, Now TV, DAZN, tv8.it

16.00 Sollevamento pesi, Europei – Eurosport 2, Eurosport Player

16.45 Ciclismo femminile, Giro delle Fiandre – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

17.00 Curling, Mondiali: Italia-Germania

17.00 Volley, Superlega: Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Eleven Sports

17.20 Moto2, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, Now TV, DAZN, tv8.it

18.15 Volley, Superlega: Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza – RaiSport+HD, RaiPlay

19.00 MotoGP, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Go, Now TV, DAZN, tv8.it

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami – Sky Sport Arena, Sky Sport Uno (dopo la MotoGP), Sky Go, Now TV

19.00 Sollevamento pesi, Europei – Eurosport 1, Eurosport Player

20.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Brooklyn Nets – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-ASVEL – Eurosport Player

20.30 Golf, PGA Tour: Texas Open – Eurosport 2, Eurosport Player

20:45 Volley femminile, Serie A1: Saugella Monza-Reale Mutua Fenera Chieri – RaiSport+HD, RaiPlay

Foto: LaPresse