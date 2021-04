Mirko Zanni sfata il tabù del podio continentale e porta a casa la prima medaglia della carriera (di totale) ai Campionati Europei Senior di sollevamento pesi. L’azzurro, dopo aver chiuso in quarta posizione l’ultima edizione di Batumi 2019, è stato in grado quest’oggi di mettersi al collo una preziosa medaglia d’argento in quel di Mosca nella finale della categoria fino a 67 kg, presente nel programma olimpico di Tokyo 2021.

Il friulano classe 1997 si è attestato a 2 kg dal proprio record italiano assoluto (firmato in Qatar a fine 2019), ottenendo 318 kg complessivi e piazzandosi a -5 kg dal vincitore di giornata, il turco Muhammed Ozbek (323 kg con 145 di strappo e 178 di slancio). Zanni, oltre all’argento overall, è stato il migliore nell’esercizio di strappo con il nuovo primato nazionale a 148 kg, guadagnandosi così la medaglia d’oro europea di specialità davanti al russo Zulfat Garaev (147 kg) e al turco Ozbek.

Nella seconda parte di gara il nostro portacolori è stato più falloso, dopo le tre prove pulite consecutive di strappo, sbagliando il primo tentativo a 170 kg ed il terzo a 174 kg, che gli avrebbe consentito di firmare il nuovo record italiano di specialità e (soprattutto) di totale. Alle spalle del sollevatore italiano, si è inserito in terza posizione assoluta il bulgaro Valentin Genchev con 315 kg di totale, grazie ad un mostruoso slancio di 177 kg (argento di specialità) in seguito ad una modesta misura nello strappo (138 kg, 7° posto parziale). La squadra tricolore, grazie alle due medaglie di Zanni, arricchisce il proprio bottino e va a quota 4 top3 complessive in questi Europei moscoviti.

Foto: comunicato federale FIPE