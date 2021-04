Sollevamento pesi, Europei 2021: Alessia Durante vince tre medaglie nei -71 kg femminili

Arrivano ben tre medaglie per l’Italia dagli Europei di sollevamento pesi 2021 in corso a Mosca, con Alessia Durante capace di salire sul podio in tutte e tre le specialità dei -71 kg femminili, senza però riuscire a portarsi a casa il metallo più pregiato.

L’azzurra ha aperto sollevando 93 kg, ripetendosi nella seconda prova con 96 kg, tuttavia non ancora sufficienti per un piazzamento nelle prime tre posizioni, a seguito della straordinaria prestazione dell’ungherese Veronika Mityko, direttamente dal gruppo B, che ha costretto Durante al sollevamento dei 97 kg. A giocarsi il gradino più alto sono state però la rumena Raluca Olaru e britannica Emily Godley, con percorsi identici. Entrambe hanno infatti iniziato con un’alzata corretta a 94 kg, sbagliando a 97 kg, per poi rifarsi a 98 kg, con Olaru che ha prevalso per aver effettuato precedentemente il sollevamento.

Nello slancio a Godley è bastata una sola prova per vincere la medaglia, a quota 122 kg, migliorandosi a 129 kg e sbagliando poi addirittura a 132 kg. Dietro di lei, una splendida Alessia Durante, con 122 kg al terzo tentativo, con il bronzo che è andato alla turca Berfin Altur, con 121 kg.

La classifica combinata ha premiato la britannica Emily Godley, che ha totalizzato 227 kg, mentre Alessia Durante si è portata a casa un argento con 219 kg, con il podio chiuso da Raluca Olaru, in rappresentanza della Romania, con 218 kg.

Foto: FIPE