LIVE Spagna-Italia 2-3, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre superano le campionesse del mondo!

23.28 Le pagelle della Spagna (4-3-3): Coll 5,5; Batlle 6, Paredes 5,5 (dal 68′ Ivana 5,5), Alexaindri 6, Olga 6; Bonmati 6 (dal 46′ Gonzalez 6), Teresa 6,5, Hermoso 5,5; Athenea 7 (dal 46′ Garcia 6,5), Paralluelo 5, Caldentey 5,5. All. Montserrat Tomè 4.

Le pagelle dell’Italia (4-4-1-1): Giuliani 6,5; Di Guglielmo 6,5 (dal 90’+1 Salvai s.v.), Lenzini 7, Linari 7,5, Boattin 6,5; Bergamaschi 6,5, Caruso 7, Giugliano 8 (dal 71′ Galli 6), Cambiaghi 7,5 (dal 90’+1 Piemonte s.v.); Dragoni 6,5 (dal 54′ Cantore 6); Giacinti 7 (dal 54′ Catena 6,5). All. Soncin Andrea 8.

23.26 L’Italia sale così a quota 7 agganciando la Svezia nel girone 4 di Nations League e martedì sera a Parma potrà andare ad assaltare il secondo posto nell’ultima gara del girone con il fanalino di coda Svizzera.

23.25 Splendida prova dell’Italia di Andrea Soncin che vince in rimonta sul campo delle campionesse del mondo in carica della Spagna. Decidono i goal di Giacinti, Cambiaghi e Linari nella ripresa dopo il vantaggio di Athenea nel primo tempo. Al 76′ Gonzalez accorcia ma non basta.

90’+6 Continua a far giocare inspiegabilmente l’arbitro…

90’+5 Ci sarà un minuto aggiuntivo per i cambi.

90’+4 CALDENTEY! L’attaccante del Barcellona aggancia in area e conclude con il destro senza trovare la porta.

90’+3 Ultimi assalti della Spagna.

90’+2 Prova a chiudere in avanti l’Italia che conquista un angolo.

90’+1 Cambi Italia, fuori Di Guglielmo e Cambiaghi, dentro Salvai e Piemonte.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

89′ Carmona ci prova da fuori con Giuliani che blocca sicura.

88′ Grande chiusura di Cantore su un filtrante provato da Teresa.

87′ Attacca ora la Spagna alla ricerca del goal del pareggio, devono resistere le azzurre.

86′ ALTRO GIALLO SPAGNA! Ammonita Garcia dopo le proteste in seguito ad un fallo commesso su Boattin.

84′ GIALLO SPAGNA! Ammonita Ivana per un fallo a centrocampo su Cambiaghi.

83′ Si perde sul fondo la punizione in favore delle Furie Rosse.

82′ Perde un altro brutto pallone Galli sulla tre-quarti ed è costretta a commettere fallo su Hermoso.

81′ Pescata in posizione di offside Catena, si ripartirà con una punizione in favore della Spagna.

80′ GALLI! La centrocampista dell’Everton sfiora il poker con un sinistro da fuori sventato miracolosamente in angolo da Coll.

78′ Protestano vanamente le azzurre per un presunto tocco di mano di Teresa sullo sviluppo dell’azione.

76′ Goal della Spagna, accorcia Esther Gonzalez, pallone perso da Galli in costruzione con Teresa che tocca per la neo-entrata che a tu per tu con Giuliani non sbaglia. Spagna-Italia 2-3.

75′ Da pochi passi Paralluelo si divora il goal del 2-3 concludendo debolmente nell’area piccola favorendo l’intervento di Giuliani.

74′ Destro da fuori di Caldentey che non trova la porta.

72′ Cambio Italia, esce Giuliano, autrice degli assist per i goal di Cambiaghi e Linari, dentro Galli.

71′ Traversa di Teresa, Spagna vicino al 2-3 con un destro da fuori della 3 che va a sbattere sul montante.

70′ E’ stato un secondo tempo magico quello dell’Italia fino a questo punto, ora ci sarà da resistere in questi ultimi 20 minuti.

68′ Cambio Spagna, fuori Paredes, dentro Ivana.

67′ Altro traversone dalla destra di Giugliano, sponda di Cambiaghi per Linari che attacca il secondo palo e spinge in porta. Spagna-Italia 1-3.

66′ LINARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TRIS DELL’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

65′ Conquista un calcio d’angolo la Nazionale di Andrea Soncin.

63′ Fallo in attacco di Carmona su Cantore, punizione Italia.

61′ Protesta la Spagna per un presunto tocco di mano in area di Di Guglielmo, c’è angolo per la Spagna.

60′ Raggiunta l’ora di gioco con l’Italia che ora conduce in casa delle campionesse del mondo in carica.

58′ Giugliano scende sulla destra e crossa a centro area dove Cambiaghi impatta di testa nell’area piccola per il vantaggio azzurro. Spagna-Italia 1-2.

57′ CAMBIAGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!! L’HA RIBALTATA L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

56′ Giuliani va al rinvio con il destro.

55′ Doppio cambio Italia, fuori Giacinti e Dragoni, dentro Cantore e Catena.

53′ Calcio d’angolo in favore della Spagna.

51′ E’ entrata in campo con tutt’altro piglio l’Italia, spingono ora le ragazze di Soncin.

50′ Altro cambio Spagna, fuori Bonmatì, dentro Gonzalez.

49′ Caruso serve Giacinti che in area rientra sul destri eludendo la marcatura di Battle e con il destro disegna una parabola imprendibile per Coll. Spagna-Italia 1-1.

48′ GOOOOOOOOOOOOALLLLLLLLLLLLLLL DELL’ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!!! HA SEGNATO GIACINTIIIIIIIIIII!!!!!!!

47′ CAMBIO SPAGNA! Esce l’autrice del goal Athenea, entra Garcia.

46′ Inizia il secondo tempo.

22.18 Si va dunque al riposo a Pontevedra con la Spagna avanti 1-0 sull’Italia grazie al goal di Athenea all’11’. A tra poco per il racconto della ripresa su OA Sport.

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ Un minuto di recupero.

44′ Si chiude la difesa delle campionesse del mondo in carica sugli sviluppi della palla inattiva.

43′ Fallo di Battle su Caruso nella tre-quarti spagnola, punizione Italia.

42′ Uscita di Giuliani che allontana un pallone velenoso.

40′ Fallo in attacco di Cambiaghi, si ripartirà con una punizione in favore della Spagna.

39′ Spinge ora la squadra di Andrea Soncin.

38′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dell’Italia.

36′ Si riprende con l’attaccante della Roma regolarmente in campo dopo l’intervento dello staff sanitario azzurro.

34′ Gioco fermo con Valentina Giacinti a terra in seguito ad una botta al ginocchio.

32′ Giuliani si occuopa della battuta di una rimessa dal fondo.

30′ Chiusura di Lenzini su Paralluelo.

28′ Fatica a costruire l’Italia una volta entrata in possesso del pallone, circolazione spagnola.

26′ Fallo di Carmona su Cambiaghi, punizione Italia all’altezza del cerchio di centrocampo.

25′ Giuliani fa suo il pallone e va al rilancio lungo.

24′ Altro giro dalla bandierina per la Spagna.

22′ Pallone troppo lungo di Teresa, l’Italia recupera il possesso.

21′ Calcio d’angolo conquistato dalle Furie Rosse.

18′ Possesso Spagna.

15′ Si salva in qualche modo la retroguardia azzurra sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

14′ Angolo in favore della Spagna.

13′ Continua a spingere la Spagna sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio trovato.

12′ GOAL DELLA SPAGNA! Athenea riceve palla sulla destra, entra in area e batte Giuliani con una conclusione a fin di palo. Spagna-Italia 1-0.

11′ Prova ad andare in possesso l’Italia.

10′ GIULIANI” Grande risposta della numero 1 azzurra sul tentativo da posizione ravvicinata di Caldentey.

9′ Altro giro dalla bandierina per le furie rosse.

8′ Pescata in posizione di offside Caldentey, si ripartirà con una punizione in favore dell’Italia.

7′ Sinistro dal limite di Hermoso deviato in angolo da Linari.

6′ Si è alzata la pressione delle campionesse del mondo in carica.

5′ Giuliani va al rilancio lungo.

4′ Circolazione di palla da parte della Spagna.

3′ BOATTIN! Sinistro dal limite della classe ’97 della Juventus con il pallone alto.

2′ Subito un angolo conquistato dalle azzurre.

1′ SI PARTE! L’Italia muove il primo pallone del match.

21.25 Presentazione delle squadre, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

21.15 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, un quarto d’ora al calcio d’inizio.

20.55 Svizzera avanti 1-0 sulla Svezia al termine del primo tempo nell’altro match del girone, a segno Crnogorcevic.

20.50 Le azzurre di Andrea Soncin affrontano le campionesse del mondo in carica all'”Estadio Municipal de Pasaròn” di Pontevedra andando a caccia di un risultato di prestigio.

20.45 Le ufficiali:

Spagna (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Alexaindri, Olga; Bonmati, Teresa, Hermoso; Athenea, Paralluelo, Caldentey. All. Montserrat Tomè.

Italia (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Bergamaschi, Caruso, Giugliano, Cambiaghi; Dragoni; Giacinti. All. Soncin Andrea.

20.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata del gruppo 4 della Nations League femminile.

Penultima giornata della fase a gironi di Nations League per l’Italia del commissario tecnico Andrea Soncin, le azzurre affrontano la proibitiva trasferta iberica andando a caccia di punti necessari per scongiurare la retrocessione in Lega B. Con quattro punti l’Italia occupa infatti il terzo posto del girone 4 comandato dalla Spagna a 12, seguita dalla Svezia a 7 e chiuso dalla Svizzera ferma a 0.

L’ultima del girone retrocederà direttamente in Lega B mentre le terze classificate di ciascun raggruppamento della Lega A disputeranno dei play-off contro le seconde dei gruppi della Lega B. Le vincenti dei play-off parteciperanno alla Lega A nelle qualificazioni all’europeo 2025 mentre le perdenti parteciperanno alla Lega B. Dopo la Spagna le azzurre torneranno in campo il 5 dicembre a Parma per l’ultima gara del girone con avversario la Svizzera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata del girone 4 della UEFA Women’s Nations League 2023-2024. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.30 all'”Estadio Municipal de Pasaròn” di Pontevedra. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

