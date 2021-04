Sinner-Tsitsipas oggi, ATP Barcellona: orario, tv, programma, streaming semifinale

Oggi, sabato 24 aprile, andrà in scena il match tra Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), valido per la semifinale dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna).

L’altoatesino, reduce dalla brillante vittoria contro il n.7 del mondo Andrey Rublev, ha un altro ostacolo molto difficile da superare perché l’ellenico è in uno stato di grazia e parte coi favori del pronostico. Tsitsipas, infatti, ha vinto in maniera impressionante il Masters1000 di Montecarlo e con grande sicurezza ha battuto avversari su avversari sulla terra rossa catalana.

Per poter pensare di prevalere, Jannik dovrà superarsi ed esprimere un tennis di alto profilo, minimizzando gli errori. Il greco, di base, ha più soluzioni con il suo tennis vario, essendo capace di far male da ogni zona del campo. Per questo, l’azzurrino sarà costretto a sfruttare al 100% le proprie armi per cercare di creare delle difficoltà al suo rivale.

I precedenti sono sull’1-1 ed entrambi gli incontri si sono tenuti a Roma a livello di 2° turno: nel 2019 Tsitsipas si impose nettamente contro un Sinner debuttante; l’anno successivo Jannik si prese una bella rivincita. Questa partita sarà però di un altro tenore, dal momento che entrambi sono cresciuti e in particolare l’ellenico fa paura.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio di Sinner-Tsitsipas, semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona.

SINNER-TSITSIPAS : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 24 APRILE

Primo incontro sulla Pista Rafa Nadal dalle ore 13.30: Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis in CHIARO.

Diretta tv su Sky Sport Uno (201) per abbonati.

Diretta streaming su supertennis.tv in CHIARO.

Diretta streaming su Sky Go e Now per abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

