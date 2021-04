Sinner-Hurkacz in tv: canale, orario, streaming, programma Finale Miami

Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Miami. Sarà una domenica di Pasqua davvero di fuoco per tutti gli appassionati di tennis: alle ore 19.00 di oggi (domenica 4 aprile) andrà in scena l’atto conclusivo del prestigioso torneo sul cemento statunitense e l’Italia spera di festeggiare in questo giorno di festa. L’azzurro, protagonista di una bellissima cavalcata in terra americana, spera di alzare al cielo il trofeo e partirà con i favori del pronostico contro il solidissimo polacco.

Il 19enne, in carriera capace di conquistare due tornei ATP 250 e di raggiungere i quarti di finale all’ultimo Roland Garros, andrà a caccia di questa affermazione di lusso contro un suo amico, insieme a cui ha disputato due tornei di doppio nelle ultime settimane. Il nostro portacolori punta alla vittoria per diventare numero 14 del ranking ATP, mentre il polacco insegue il successo che lo farebbe diventare il numero 16 al mondo.

Si preannuncia un confronto estremamente spettacolare e avvincente, non ci sono precedenti tra i due atleti ed entrambi sono alla prima Finale in un Masters 1000 nella loro giovane carriera. Jannik Sinner dovrà sfoggiare tutto il suo talento per fare saltare il banco e regalarsi una Pasqua davvero indimenticabile, proprio come fece due anni fa Fabio Fognini a Montecarlo. Si giocherà al meglio dei tre set, chi ne vincerà due alzerà la cielo il premio. In palio anche 300.110 dollari statunitensi per il vincitore, il perdente si dovrà consolare con 165.000 dollari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, Finale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono indietro sei ore rispetto a noi).

SINNER-HURKACZ, FINALE MASTERS 1000 MIAMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 4 APRILE:

19.00 Finale Masters 1000 Miami: Jannik Sinner (Italia) vs Hubert Hurkacz (Polonia)

SINNER-HURKACZ, FINALE MASTERS 1000 MIAMI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv integrale su Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta tv anche su su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 20.00 circa (al termine del GP di Doha della MotoGP, la gara inizierà alle ore 19.00).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

