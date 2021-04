Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, i precedenti. I finalisti di Miami hanno giocato insieme in doppio

Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00) sul cemento statunitense. Il tennista altoatesino, protagonista di una bella cavalcata in terra americana culminata col successo contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere con il temibile polacco. Entrambi sono al loro primo atto conclusivo in un torneo di questo calibro e sognano di alzare al cielo il prestigioso trofeo.

L’italiano ha 19 anni, è l’attuale numero 31 al mondo, è alto 188 cm ed è residente a Montecarlo. Il polacco, invece, ha 24 anni, è alto 196 cm, è l’attuale numero 37 del ranking ATP e risiede a Wroclaw. I piazzamenti citati si riferiscono all’ultimo aggiornamento delle classifiche, ma entrambi saliranno notevolmente nel ranking che verrà stilato lunedì 5 aprile: l’azzurro sarà numero 14 in caso di successo e numero 22 in caso di sconfitta; il polacco numero 16 in caso di vittoria e numero 25 in caso di ko.

I due tennisti si conoscono davvero molto bene, ma non ci sono precedenti. Jannik Sinner e Hubert Hurkacz non si sono mai affrontati tra loro nel circuito maggiore, quella di Pasqua sarà una sfida inedita. I due ragazzi sono molto amici e hanno giocato insieme in doppio nei primi mesi di questa stagione. In coppia hanno disputato due tornei, venendo eliminati ai quarti di finale in entrambe le occasioni: all’ATP 250 di Melbourne 1 si arresero contro gli australiani Matthew Ebden e John-Patrick Smith dopo aver superato due turni, mentre all’ATP 250 di Dubai persero contro il croato Ivan Dodig e lo slovacco Filip Polasek alla loro seconda uscita.

Foto: Lapresse