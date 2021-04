Classifica Jannik Sinner: quante posizioni guadagna nel ranking ATP se vince la Finale a Miami. Obiettivo top15

Sappiamo tutti che oggi è il giorno della Santa Pasqua ma, lasciando le motivazioni sacre, passando al profano, questa domenica 4 aprile 2021 potrebbe rappresentare, anche, una pagina storica per il tennis italiano, e non. Jannik Sinner, infatti, sarà impegnato nella prima finale di un Masters 1000 della sua carriera. Il Miami Open eleggerà il suo vincitore dalla attesissima sfida tra il nostro portacolori e il temibile polacco Hubert Hurkacz, autore di un percorso letteralmente clamoroso in Florida.

Oltre alla gloria per aver vinto un torneo di questa importanza, provando a badare al sodo, come si svilupperà la classifica ATP dopo la finale di Miami? Il torneo che si svolge attorno all’Hard Rock Stadium consegnerà al vincitore una corposa dote di punti, in una situazione particolare. Secondo le nuove regole post-emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, l’altoatesino viaggia attualmente a quota 2369 punti, salendo dal 24° al 21° posto virtuale.

Un primo passo importante, anche se, come detto, l’atto finale del Masters 1000 di Miami potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Saranno 400 i punti in palio questa sera dalle ore 19.00 italiane. In caso di successo, quindi, Jannik Sinner volerebbe addirittura fino alla posizione numero 14 del ranking con un bottino di 2769 punti. Nella sola graduatoria italiana, quindi, il nativo di San Candido supererebbe Fabio Fognini e andrebbe a caccia di Matteo Berrettini. Se, invece, fosse Hubert Hurkacz a vincere il Miami Open, il polacco metterebbe la freccia sull’azzurro che, dalla ventunesima posizione scenderebbe di un gradino, in ventiduesima.

Per i calcoli e le classifiche c’è tempo. Per il momento gustiamoci la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, per un match che si annuncia una vera e propria battaglia.

PROIEZIONI RANKING ATP SINNER 5 APRILE 2021

— In caso di successo in finale: 2769 punti, 14° posto.

— In caso di sconfitta in finale: 2369 punti, 22° posto

Foto: LaPresse