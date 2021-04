Tennis, ATP Barcellona 2021: Salvatore Caruso sconfitto nettamente dal britannico Norrie

Netta sconfitta per Salvatore Caruso nel primo turno del torneo ATP di Barcellona. Il siciliano, infatti, è stato battuto dal britannico Cameron Norrie, numero 58 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco.

Partita dominata dal nativo di Johannesburg, che ha servito benissimo. Norrie ha messo a segno sette ace e tenuto l’80% di prime di servizio, vincendo il 71% dei punti. Il numero 58 del mondo ha servito solo nove volte la seconda, non riuscendo a conquistare il punto in una sola occasione.

Nel primo set non c’è davvero partita. Norrie parte fortissimo e strappa il servizio nel secondo e quarto gioco al nostro portacolori, portandosi a condurre sul 4-0. Caruso ha due palle break nel settimo gioco (le uniche del match), ma non le riesce a sfruttare e Norrie chiude per 6-1.

Caruso fatica subito anche ad inizio secondo set. Il primo game è già decisivo, perchè Norrie riesce a vincerlo dopo una lunga battaglia, strappando il servizio al siciliano dopo la terza palla break. Il numero 58 del mondo ottiene un altro break nel quinto gioco e poi completa l’opera, chiudendo per 6-2 la seconda frazione.

