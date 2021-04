Sci alpino, raduno azzurro a Santa Caterina Valfurva: presenti Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone

La stagione dello sci alpino si è conclusa già da qualche settimana, ma ogni sciatore di caratura mondiale sa benissimo che nei mesi da aprile in poi non può restare in disparte e prender questo periodo come ‘una vacanza’, ma dovrà rimanere sull’attenti per arrivare ai nastri di partenza della stagione 2021/2022 nella miglior forma possibile atta a competere per i primi posti.

Discorso vale anche per le nostre eccellenze sciistiche, il trittico composto da Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone ed il quartetto di velocità maschile, composto da Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhfoer e Dominik Paris. I protagonisti del panorama mondiale dello sci alpino sono stati convocati quest’oggi a Santa Caterina Valfurva per un’ulteriore settimana di allenamenti: appuntamento oggi, 6 aprile, mentre il rompete le righe è previsto per il 10 aprile, sabato, per gli uomini. Le ragazze dovranno rimanere 24 ore in più, chiudendo queste giornate di allenamento domenica 11 aprile.

Il raduno di questa settimana sarà atto soprattutto a testare i materiali per la prossima stagione. Con loro saranno presenti il direttore tecnico Gianluca Rulfi, i tecnici Marcello Tavola e Daniele Simoncelli e il fisioterapista Luigi Devizzi, assieme al tecnico Alberto Ghiodoni e gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker e Walter Ronconi.

Foto: LaPresse