Sci alpino: Laurenne Ross e Alice McKennis salutano il Circo Bianco. Con loro Giordano Ronci

Prima dello sci mercato, che non necessariamente sarà così ricco di cambiamenti a pochi mesi dalle Olimpiadi Invernali, è tempo di ritiri da annunciare, come di consueto ad aprile. Gli Stati Uniti “perdono” due velociste veterane, talentuose quanto sfortunate, Laurenne Ross e Alice McKennis.

Dopo oltre 15 anni di squadra nazionale e 153 pettorali in Coppa del Mondo, Ross ha annunciato di voler chiudere la carriera. Aveva esordito in Coppa del Mondo nel 2009 a Lake Louise, vincendo poi in quella stagione il circuito Nor-Am. Per lei due podi nel circuito maggiore: seconda in discesa a Garmisch 2013, alle spalle di Tina Maze; seconda in superG a Soldeu 2016, dietro Federica Brignone. La stagione 2015/2016 rimane la sua migliore in CdM con il 10° posto finale in discesa e l’8° in superg grazie a 10 piazzamenti nelle top10. ai Mondiali il miglior risultato è stato il 5° posto in discesa a St. Moritz 2017, ai Giochi l’11° in discesa a Sochi 2014.

E subito dopo Ross, ecco l’annuncio dell’addio anche di Alice McKennis Duran, con il saluto in occasione dei campionati nazionali USA di Aspen, dopo aver collezionato 121 pettorali in Coppa del Mondo, con l’unica vittoria in occasione della discesa di St. Anton nel gennaio 2013, battendo l’azzurra Daniela Merighetti di 7 centesimi, e un altro podio alle finali di Are 2018, con il terzo posto sempre in libera. E’ stata quinta ai Giochi di PyeongChang 2018 nella gara di discesa vinta da Sofia Goggia.

Saluta tutto anche Giordano Ronci, il romano capace di arrivare fino in Coppa del Mondo e vincere in Coppa Europa (a Oberjoch), ma tartassato dagli infortuni: “Ho lottato negli ultimi 2 anni per recuperare il fisico e il tempo perduto, ma è arrivato il momento di lasciare“.

