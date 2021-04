Il SailGP incomincia oggi, ma in realtà…è già incominciato. La prima tappa della competizione velica internazionale è prevista in questo weekend alle Bermuda, ma le tre regate originariamente in programma per sabato 24 aprile (ore 19.00 italiane) si sono già disputatate ieri! Gli organizzatori hanno deciso di anticipare di un giorno a causa delle previsioni meteo, che preannunciano scarso vento per il sabato. Tranquilli, non ci siamo dimenticati di fornirvi i risultati dell’evento: semplicemente non sono stati comunicati e non sono state diffuse le immagini. Le gare verranno regolarmente trasmesse oggi, come da programma originario, e ve ne daremo conto la nostra diretta live.

In sostanza le gare sono state disputate venerdì 23 aprile, le immagini sono state registrate e verranno mandate in onda oggi, come prevedevano gli accordi con i broadcaster internazionali. Ovviamente oscurando i risultati per 24 ore. Una differita camuffata da diretta. Parte così la seconda edizione della kermesse ideata tra gli altri da Russell Coutts e che prevede un milione di dollari di montepremi per il vincitore. Ai Caraibi vedremo sfidarsi alcuni dei più grandi velisti in circolazione, molti reduci dall’avventura in America’s Cup e desiderosi di fronteggiarsi nuovamente a bordo dei velocissimi catamarani F50 con foil.

James Spithill (timoniere di Luna Rossa), Peter Burling (vincitore della Coppa America con Team New Zealand), Ben Ainslie (timoniere di Ineos Uk sconfitta dall’equipaggio italiano nella Finale di Prada Cup). C’è profumo di Vecchia Brocca e di voglia di rivincita, tra l’altro in queste acque si disputò la penultima edizione della competizione sportiva più antica al mondo: vinse Burling battendo Spithill (con Oracle). L’australiano per l’occasione sarà al timone dello scafo USA, Burling col fido compagno Tuke debutterà con New Zealand, Ainslie è a capo della Gran Bretagna.

Il parterre è arricchito da Tom Slingsby, pronto a difendere il titolo conquistato nella prima edizione, sempre con la sua Australia. L’australiano Nathan Outteridge ha accettato la sfida con il Giappone, affiancato dal nostro Francesco Bruni (co-timoniere di Luna Rossa). Completano il roster i meno noti Billy Besson (Francia), Nicolai Sehested (Danimarca), Phil Robertson (Spagna).

Foto: Lapresse