L’Italia non sarà presente con una propria barca al SailGP 2021-2022, competizione velica di livello internazionale che inizierà nel weekend del 24-25 aprile alle Bermuda. La kermesse, giunta alla sua seconda edizione e organizzata tra gli altri da Russell Coutts, si disputa con catamarani F50 con foil e prevede un sontuoso montepremi di 1 milione di dollari per la squadra vincitrice. Sono previste delle regate di flotta. Purtoppo non avremon uno scafo tricolore da tifare, come era invece accaduto in America’s Cup con Luna, ma ci sarà un italiano: si tratta di Francesco Bruni.

Il velista siciliano sarà a bordo del catamarano F50 con foil di Team Japan e ricoprirà il ruolo di flight controller, ovvero la persona incaricata dei settaggi, delle regolazioni della barca e in particolare dei foil durante il volo. Il 48enne sarà così impegnato in questa nuova avventura, dopo essere stato timoniere di Luna Rossa (insieme a James Spithill) durante la recente America’s Cup, terminata con la sconfitta per 7-3 nell’atto conclusivo contro Team New Zealand. Si tratta dello stesso ruolo che il ribattezzato Checco ha ricoperto nella penultima America’s Cup, disputata nel 2017 proprio alle Bermuda.

Si tratta di una formazione competitiva: basti pensare che il Giappone ha chiuso al secondo posto la prima edizione (disputata nel 2019) perdendo soltanto all’ultimo contro l’Australia. Tra l’altro Francesco Bruni avrà la possibilità di regatare in Italia, perché la seconda tappa è in programma nel weekend del 5-6 giugno a Taranto.

Foto: Luna Rossa Press