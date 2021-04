James Spithill si sta preparando per tornare in gara dopo l’avventura in America’s Cup. Il timoniere di Luna Rossa, reduce dalla battaglia andata in scena lo scorso mese nella baia di Auckland, sarà infatti uno dei grandi protagonisti del SailGP, la competizione velica che scatterà nel weekend del 24-25 aprile alle Bermuda e che prevede otto tappe in giro per tutto il mondo durante l’anno.

L’australiano ha accettato la proposta di Team USA e punta a dire la sua in questa prestigiosa kermesse, che garantisce un milione di dollari di montepremi al vincitore. Naturalmente il ribattezzato Pitbull si presenterà al timone del suo catamarano F50 con foil con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo.

Dopo aver travolto American Magic e Ineos Uk nella Prada Cup, James Spithill ha battagliato alla pari contro Team New Zealand durante la America’s Cup e l’equipaggio italiano ha tenuto botta fino al 3-3, poi i Kiwi hanno alzato il livello del loro rendimento e sono riusciti a difendere la Vecchia Brocca. Ora il due volte vincitore della Coppa America si cimenterà nella seconda edizione del SailGP e farà il suo esordio in questa competizione ideata tra gli altri da Russell Coutts, pronto per fronteggiare nuovamente gli altri fuoriclasse già sfidati durante l’inverno nel Golfo di Hauraki.

James Spithill si troverà infatti davanti il neozelandese Peter Burling, il timoniere di Te Rehutai che ha alzato al cielo la America’s Cup per la seconda volta consecutiva. Si tratterà tra l’altro della seconda rivincita perché i due si sono già sfidati alle Bermuda nel 2017, quando Team New Zealand sconfisse Oracle, ai tempi Defender della Coppa delle 100 Ghinee. Ci sarà anche il britannico Ben Ainslie, timoniere di Ineos Uk travolta da Luna Rossa per 7-1 nella Finale di Prada Cup. Va ricordato che il SailGP si disputa con regate di flotta, dunque un tutti contro tutti diverso dal match race a cui siamo abituati in America’s Cup.

