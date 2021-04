SailGP, Ben Ainslie trionfa alle Bermuda! Beffato Tom Slingsby nella finale, ritiro per Bruni e Spithill

Ben Ainslie bissa il successo di Sydney 2020 (risultato annullato causa Covid) e riscatta la cocente delusione della sconfitta in Coppa America contro Luna Rossa, aggiudicandosi la prima tappa del SailGP 2021-2022 alle Bermuda. Il fuoriclasse inglese ha trascinato Team Gran Bretagna ad una vittoria maturata al termine di un weekend in progressione, cominciato molto male con due settimi posti e proseguito con un‘esaltante rimonta che gli ha consentito in extremis (per una sola lunghezza) di prendere parte alla Finale.

Nell’atto conclusivo decisivo il quattro volte Campione Olimpico ha disputato una regata praticamente perfetta, prendendo il comando in partenza e respingendo tutti i tentativi di attacco della barca australiana timonata da Tom Slingsby, mentre la Francia di Billy Besson si è accontentata di un terzo posto estremamente positivo in relazione alle aspettative della vigilia.

Grandissima delusione per i campioni in carica di Team Australia, dominatori assoluto del day-1 (con tre vittorie su tre) ed in generale della fase di qualificazione con quattro primi ed un secondo posto su cinque regate di flotta disputate, ma incapaci di trovare lo spunto per sopravanzare un Ben Ainslie in stato di grazia durante la Final Race a tre. Bilancio incoraggiante ma epilogo molto amaro anche per la Spagna (timoniere Phil Robertson), quarta in classifica ad un solo punto dalla top3 e quindi dal pass per la regata decisiva. Quinto posto finale per la Nuova Zelanda di Peter Burling, in crescita rispetto a ieri (con un 4-5 di giornata) ma ancora lontano dai migliori equipaggi.

Da segnalare nella prima regata di giornata la spettacolare collisione tra Giappone e Stati Uniti, con entrambi gli equipaggi che sono stati costretti ad abbandonare la Race 4 e a non disputare la prova successiva a causa dei danni riportati dai rispettivi catamarani. Tappa inaugurale disastrosa quindi per Francesco Bruni (flight controller di Team Giappone) e James Spithill (timoniere degli americani), protagonisti dell’ultima America’s Cup al timone di Luna Rossa.

CLASSIFICA FINALE SAILGP BERMUDA 2021

1. Gran Bretagna 10 punti

2. Australia 9

3. Francia 8

4. Spagna 7

5. Nuova Zelanda 6

6. Danimarca 5

7. Giappone 4

8. Stati Uniti 3

Foto: SailGP free editorial use