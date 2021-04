SailGP 2021, parte la sfida. Spithill contro Ainslie, Burling e Outteridge. Si incomincia alle Bermuda, poi Taranto

Nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del SailGP. Questa prestigiosa competizione velica, organizzata tra gli altri dal mitico Russel Coutts, è giunta alla sua seconda edizione e prevede l’utilizzo dei catamarani F50 con foil. L’avvio è alle Bermuda, per un fine settimana davvero da sogno. Si tratterà di un evento assolutamente da non perdere, perché va in scena a un mese dal termine della America’s Cup e moltissimi protagonisti della competizione sportiva più antica al mondo si daranno battaglia anche in questa occasione.

A bordo vedremo delle autentiche stelle e assisteremo a sfide da urlo. L’australiano James Spithill, timoniere di Luna Rossa durante la America’s Cup (sconfitta per 7-3 in Finale contro il Defender), sarà il faro di Team USA e si appresta a un confronto davvero da brividi contro altri due colossi ammirati di recente ad Auckland. Il due volte vincitore del trofeo sportivo più antico al mondo incrocerà Ben Ainslie (Ineos Uk) con Team Gran Bretagna e Peter Burling (Team New Zealand) con la sua Nuova Zelanda.

Il britannico, quattro volte Campione Olimpico, vorrà sicuramente ben figurare e, mentre sta già pensando alla prossima edizione della Coppa America (il sodalizio patrocinato da Jim Ratcliffe è Challenger of Record dei Kiwi), punterà al colpaccio. Il neozelandese, invece, tornerà alle Bermuda, dove nel 2017 vinse la sua prima America’s Cup, diventando il più giovane timoniere ad alzare al cielo la Coppa delle 100 Ghinee.

Non finisce qui perché Tom Slingsby, Campione Olimpico nei Laser a Londra 2012, difenderà il titolo con la sua Australia. L’altro australiano Nathan Outteridge, Campione Olimpico nei 49er a Londra 2012, cercherà di portare lontano il Giappone. A completare il parterre: la Francia di Billy Besson, la Danimarca di Nicolai Sehested, la Spagna di Phil Robertson.

Dopo l’appuntamento alle Bermuda, il SailGP 2021-2022 sbarcherà nella nostra Taranto il 5-6 giugno e da lì inizierà un lungo tour passando da Plymouth (Gran Bretagna), Aarhus (Danimarca), Saint-Tropez (Francia), Caduz (Spagna), Christchurch (Nuova Zelanda) fino alla conclusione a San Francisco (USA) prevista per il 26-27 marzo 2022.

FOTO: COR 36 | Studio Borlenghi – America’s Cup