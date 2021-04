Rugby, TOP10 2021: il Valorugby vince ed è terzo, pari tra Viadana e Mogliano

Il TOP10 di rugby, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi, sabato 3 aprile, ha visto andare in scena due dei cinque recuperi ancora in calendario dopo le prime 15 giornate della stagione regolare.

Con il successo odierno per 69-14 sulla Lazio, il Valorugby Emilia si issa al terzo posto e compie un passo decisivo verso le semifinali che nei fine settimana dell’8 e del 15 maggio designeranno le finaliste che il 29 maggio si contenderanno lo Scudetto.

Aritmeticamente alle semifinali anche il Rovigo, in virtù del pareggio per 16-16 tra Viadana e Mogliano, che rischia di aver estromesso entrambe le formazioni dalla post season in maniera quasi definitiva. Valorugby Emilia e Calvisano, infatti sono molto vicine a raggiungere le già qualificate Petrarca Padova e Rovigo in semifinale.

Peroni TOP10 – Recuperi

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927 69-14

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 16-16



Classifica dopo 15 giornate (su 18 complessive della regular season)

Argos Petrarca Padova* 63, Femi-CZ Rovigo 52, Valorugby Emilia* 50, Kawasaki Robot Calvisano* 46, Mogliano Rugby 1969 36, Rugby Viadana 1970 32, Fiamme Oro Rugby* 28, Sitav Rugby Lyons 27, HBS Colorno (-4)** 13, Lazio Rugby 1927 4. * = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Foto: Nazzareno Marangon LPS