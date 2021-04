Rugby, TOP10 2021: Clara Munarini arbitrerà Viadana-Colorno

Clara Munarini sarà la prima direttrice di gara italiana ad arbitrare un match del TOP10 di rugby, il massimo campionato italiano, essendo stata designata per dirigere il match valido per la 16ma giornata della regular season, tra Viadana e Colorno, in programma sabato 10 aprile alle ore 16.00.

Così il presidente della FIR, Marzio Innocenti, al sito federale: “Insieme alle colleghe ed ai colleghi Consiglieri rivolgo a Clara i nostri più sinceri e sportivi auguri per il debutto nel massimo campionato, e per muovere insieme a tutto il nostro movimento un ulteriore passo nella direzione di una piena parità di genere nel nostro sport“.

Prosegue il numero uno del rugby italiano: “La sua designazione come primo arbitro nel Peroni TOP10 è l’inevitabile conseguenza dell’impegno e della crescita tecnica che Munarini ha evidenziato stagione dopo stagione, partita dopo partita, e che l’hanno condotta sino vertici del nostro settore arbitrale e sulla scena internazionale. Il suo debutto testimonia, al tempo stesso, la continua evoluzione del nostro settore femminile in ogni sua componente e potrà essere ulteriore fonte di ispirazione per tutte e tutti i giovani che si avvicinano al mondo dell’arbitraggio“.

Così Clara Munarini: “E’ una soddisfazione e un onore poter dirigere il mio primo incontro del massimo campionato. Spero che il mio esordio sia solo il primo di molti, e che altre colleghe possano raggiungermi presto. Voglio ringraziare i designatori per la fiducia che mi hanno garantito, insieme al mio coach ed a tutti i colleghi che in questi anni hanno contribuito alla mia crescita“.

PROGRAMMA TOP10 SABATO 10 APRILE

Peroni TOP10 – XVI giornata – 10.04.21

ore 14.30

Femi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

arb. Bottino (Roma)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Favaro (Venezia)

quarto uomo: Smussi (Brescia)

ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

arb. D’Elia (Bari)

assistenti: Schipani (Benevento), Rosella (Roma)

quarto uomo: Meo (Roma)

ore 16.00

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

arb. Munarini (Parma)

assistenti: Liperini (Livorno), Boraso (Rovigo)

quarto uomo: Marrazzo (Modena)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

arb. Gnecchi (Brescia)

assistenti: Angelucci (Livorno), Merli (Jesi)

quarto uomo: Benvenuti (Roma)

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Piardi (Brescia), Russo Fi. (Treviso)

quarto uomo: Bruno (Udine)

Foto: Alessio Tarpini LPS