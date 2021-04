Rugby, Rainbow Cup 2021: le Zebre esordiscono a Edimburgo

Parte questo weekend la nuova Rainbow Cup, il torneo che affianca il Guinness Pro 14 e che, nelle intenzioni, era stato ampliato a sei formazioni del Sudafrica. Il proseguire dell’emergenza Covid-19, però, ha cambiato le carte in tavola all’ultimo e il torneo si dividerà in due tronconi, uno con le formazioni europee e un altro con solo le sudafricane a sfidarsi. E domani sera, con fischio d’inizio alle 21.15, scenderanno in campo le Zebre di Parma che saranno impegnate in trasferta contro l’Edimburgo.

Le due formazioni si sono equivalse durante l’ultimo Pro 14, con i bianconeri che hanno chiuso con 4 vittorie e 12 sconfitte, mentre gli scozzesi hanno fatto poco meglio, conquistando cinque vittorie e un pareggio. Insomma, per i ragazzi di Michael Bradley si presenta subito l’occasione per un colpaccio esterno per iniziare nel migliore dei modi il torneo.

Come ha raccontato a Rugby2u il coach degli avanti Andrea Moretti, gli ultimi mesi hanno evidenziato una buona crescita delle Zebre, con i giovani che si sono integrati e in molti casi hanno mostrato ottime qualità, pensiamo in primis a Federico Mori e a Pierre Bruno, mentre lo staff tecnico sta lavorando su quelli che sono stati i limiti della squadra. Le occasioni perse durante la stagione sono state diverse e una maggior capacità di concretizzare le chance è il primo passo per fare meglio in questo torneo.

“In queste due settimane abbiamo lavorato sulla difesa, soprattutto su quella sui lanci di gioco, e sui punti di incontro, un aspetto che stiamo cercando di trasformare nel nostro punto di forza” ha detto Pierre Bruno alla vigilia del match, con le Zebre che vogliono anche vendicare il 10-26 subito a Parma lo scorso gennaio contro gli scozzesi.

Foto: Massimiliano Carnabuci/LPS