Rugby, Challenge Cup 2021: Treviso, a Montpellier per cercare il miracolo sportivo

Un’occasione unica di scrivere la storia. La Benetton Treviso scende in campo domani a Montpellier per i quarti di finale della Challenge Cup 2021, prima volta di un’italiana che può puntare alle semifinali di una delle due più importanti manifestazioni europee di rugby. Certo, un obiettivo raggiunto in una stagione condizionata dal Covid-19, con i veneti che si sono ritrovati agli ottavi di finale giocando un solo match e con la dea bendata che ha assegnato loro il non irresistibile Agen una settimana fa.

Ma le partite si vincono in campo, non nei pronostici, e la Benetton Treviso lo scorso weekend ha conquistato sul campo il diritto di giocarsi tutto a Montpellier. E di farlo in una stagione difficile, dove non sono arrivate vittorie nel Guinness Pro 14, ma una stagione che cambierebbe decisamente volto dovesse arrivare il colpaccio in Francia.

Non facile, perché il Montpellier è una squadra di assoluto livello, anche se nel Top 14 transalpino è solo undicesimo, ma resta una formazione che ha in rosa giocatori come Bismarck du Plessis, Paul Willemse, Yacouba Camara, Cobus Reinach o Fulgence Ouedraogo, tutti tra i 23 di giornata domani.

Kieran Crowley e il suo staff tecnico hanno scelto il XV del match contro i francesi tenendo conto delle indisponibilità di formazione per gli infortuni, tra cui quelli di Marco Zanon, che nell’ultima gara contro Agen ha subito una contusione al viso e per riposo precauzionale potrà tornare a pieno regime dalla prossima settimana, e Marco Riccioni vittima di un’infiammazione al tendine d’Achille. Allora l’head coach biancoverde per domani ha costruito un triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno a destra Angelo Esposito e a sinistra Monty Ioane. Al centro ci sono Ignacio Brex e il ristabilito Luca Morisi. La mediana è diretta da Paolo Garbisi all’apertura e le chiavi della mischia sono gestite da capitan Dewaldt Duvenage.

Il pacchetto di mischia vede in prima linea i piloni Nicola Quaglio e Tiziano Pasquali, con tallonatore Corniel Els. In sala macchine il duo sudafricano composto da Irné Herbst e Eli Snyman. Il pack si fortifica con i flanker Sebastian Negri e Michele Lamaro. Chiude il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi, recuperato dall’infortunio.

Foto: Ettore Griffoni/LPS