Romania-Italia oggi, Billie Jean King Cup: orari, programma, tv, streaming. In campo Trevisan e Cocciaretto

Dopo una prima giornata straordinaria, l’Italia è ad una sola vittoria dall’espugnare la Romania nella sfida valida per i playoff della Billie Jean King Cup, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno vinto i loro singolari: la prima ha vinto agevolmente contro Irina Maria Bara, mentre la toscana è stata protagonista della pazzesca battaglia di oltre tre ore contro Mihaela Buzarnescu.

La seconda giornata di Romania-Italia inizierà alle ore 13:00. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BILLIE JEAN KING CUP, ROMANIA-ITALIA: PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

SABATO 17 APRILE

Ore 13:00 Irina Maria Bara (ROU) c. Martina Trevisan (ITA)

a seguire Mihaela Buzarnescu (ROU) c. Elisabetta Cocciaretto (ITA)

a seguire Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse (ROU) c. Giulia Gatto-Monticone/Jasmine Paolini (ITA)

Foto: Palermo Ladies Open