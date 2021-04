Reyer Venezia-Valencia, finale EuroCup basket femminile 2021: orario, programma, tv, streaming, come vederla

Siamo al giorno della finale di EuroCup femminile: l’Umana Reyer Venezia sfida Valencia per conquistare il primo titolo europeo della propria storia, dopo una stagione strepitosa che, dalla Supercoppa a oggi, l’ha vista essere quasi imbattuta, con la sola Schio a sconfiggerla per due volte.

Le semifinali sono state entrambe dure nel loro modo di esserlo: più lottata quella della Reyer, con il successo nel finale sulle padrone di casa del KSC Szekszard, mentre Valencia ha avuto la meglio sulle francesi del Carolo dominando la prima metà di gara, ma rischiando il recupero nella seconda. C’è ancora qualche memoria della finale del 2018 per le orogranata, in quel caso sconfitte col format di andata e ritorno dal Galatasaray; per quanto riguarda invece Valencia è il primo appuntamento con la storia a livello continentale.

La sfida tra Umana Reyer Venezia e Valencia Basket, finale di EuroCup femminile, sarà visibile dalle ore 19:30 in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA e, con commento in italiano, sulla pagina Facebook della Reyer. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

REYER VENEZIA-VALENCIA, FINALE EUROCUP 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 11 APRILE

Ore 19:30 Umana Reyer Venezia-Valencia Basket

REYER VENEZIA-VALENCIA, FINALE EUROCUP 2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – YouTube FIBA, pagina Facebook Reyer Venezia

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: fiba.basketball