Real Madrid-Barcellona stasera in tv: orario, tv, programma, streaming Liga spagnola

Serata ad altissima tensione in quel di Valdebebas, con lo stadio “Alfredo Di Stefano” di Madrid che si appresta ad ospitare il Clasico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Sarà un match estremamente importante nella corsa per il titolo nella Liga spagnola 2020-2021, alla luce di una situazione di classifica molto incerta con le prime tre squadre racchiuse in tre punti.

L’Atletico Madrid è in vetta al campionato con 66 punti, ma alle sue spalle sembra inarrestabile la rimonta delle due grandi favorite. Il Barcellona non perde da 17 turni e si trova in seconda piazza a -1 dalla vetta, mentre i Blancos sono terzi a -3 dalla testa della graduatoria. Il Clasico odierno mette in palio di conseguenza una fetta di Liga, quando mancano nove giornate al termine della stagione.

Guarda in streaming live Real Madrid-Barcellona su DAZN

Real Madrid-Barcellona, incontro valevole per il 30° turno della Liga spagnola 2020-2021, comincerà questa sera alle ore 21.00 e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio della sfida:

PROGRAMMA REAL MADRID-BARCELLONA LIGA 2020-2021:

SABATO 10 APRILE

ore 21.00 Real Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse