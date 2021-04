Basket, Eurolega: Olimpia Milano ai play-off dopo 7 anni. I segreti del Bayern Monaco, le date e il calendario

Dopo 34 partite di stagione regolare, con un bilancio complessivo di 21 vittorie e 13 sconfitte, l’Olimpia Milano si è finalmente guadagnata un posto tra le otto partecipanti dei play-off dell’Eurolega 2020-2021, massima competizione continentale di basket maschile. La formazione meneghina torna così tra le prime otto d’Europa dopo 7 anni dai quarti di finale dell’edizione 2013-2014.

In quell’occasione Milano non fu in grado di sfruttare il vantaggio del fattore campo e si arrese per 1-3 con i futuri campioni del Maccabi Tel Aviv, mentre quest’anno la squadra lombarda se la vedrà con i tedeschi del Bayern Monaco. Il format non è cambiato da allora, infatti i quarti di finale si disputano sempre al meglio delle cinque sfide con la sequenza 2-2-1. L’Olimpia, grazie al suo quarto posto di regular season, potrà giocare l’eventuale gara-5 tra le mura amiche del Forum di Assago.

Si comincia tra martedì 20 e mercoledì 21 aprile con i primi atti delle varie serie, ma non sono ancora state rese note le date esatte del confronto tra Milano e Bayern Monaco. I bavaresi hanno chiuso le 34 partite di stagione regolare con lo stesso record dei lombardi, 21/13, dovendosi però accontentare della quinta piazza a causa del doppio scontro diretto sfavorevole. La compagine tedesca allenata da Andrea Trinchieri (ex assistant coach dell’Olimpia) ha già raggiunto un traguardo storico, accedendo per la prima volta alla post-season di Eurolega, ma adesso il mirino è puntato verso le Final Four.

La trasmissione della serie sarà garantita da Eurosport, che comunicherà la sua programmazione tv nei tempi necessari; certe sono le dirette streaming su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte di tutte le sfide del confronto con aggiornamenti in tempo reale.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: CALENDARIO

DA MARTEDÌ 20 APRILE A MARTEDÌ 4 MAGGIO (date esatte da comunicare)

Olimpia Milano-Bayern Monaco

Credit: Ciamillo